FOTOS y VIDEOS ¬ El desfile militar de Trump desata burlas por su baja asistencia

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El desfile militar organizado por el Presidente Donald Trump este fin de semana en Washington para conmemorar su cumpleaños y los 250 años del ejército de Estados Unidos (EU) no sólo fue polémico, sino que también se convirtió en blanco de burlas en redes sociales.

Usuarios de X compartieron decenas de videos editados que ridiculizan la estética y el tono del evento. Uno de los más virales muestra a soldados desfilando al ritmo de música absurda.

Otras cuentas, como @ProjectLincoln o @NoLieWithBTC, compararon el evento con actos de propaganda de gobiernos autoritarios.

Además de las parodias, medios como The New York Times señalaron que el desfile llegó tras una semana de imágenes intensas, protagonizadas por las protestas en Los Ángeles, el arresto de un Senador, la violencia política y la tensión internacional por el conflicto Irán-Israel.

Mientras solo unos cuantos cientos de fanáticos seguidores de Trump fueron a ver el circo de su líder, en Washington, MILLONES de ciudadanos defensores de la LIBERTAD nos pusimos de pié en TODO Estados Unidos. NO KINGS!!! 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 Foto: Marcha NO KINGS en San Diego, California. pic.twitter.com/BOBgYh1MqP

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) June 14, 2025

Donald Trump does NOT want you to share this footage of his pathetically tiny birthday parade crowd. pic.twitter.com/U7wyJgUamD

Para muchos, el evento fue una demostración de poder con tintes personales, más que una ceremonia institucional.

Con más de seis mil soldados, tanques flanqueando la tarima presidencial y aviones de combate sobrevolando la ciudad, el acto pretendía ser una exhibición de fuerza y unidad.

I've marched in more military parades than I even care to remember.

Probably watched dozens more as a spectator.

And this is easily the worst and sloppiest marching I've ever witnessed at a formal military parade.

It feels like a big "fuck you" to Trump from the soldiers. pic.twitter.com/TIYlAbghbv

— Christopher David (@Tazerface16) June 15, 2025