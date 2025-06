Ataques dejan heridos leves en Israel; Netanyahu anuncia muerte de 2 mandos del CGRI

MADRID, 15 jun (EUROPA PRESS).- Las fuerzas armadas israelíes informaron este domingo a última hora de la tarde del lanzamiento de proyectiles desde territorio iraní hacia Israel que causaron pequeños daños y algunos heridos leves. La alerta se levantó tras el fin del ataque.

Dos personas resultaron con heridas leves por los restos de un impacto en Haifa tras el impacto de un misil balístico, según informó la Estrella de David Roja, Magen David Adom.

Otras cuatro personas están heridas leves por un impacto en una localidad del sur de Israel, según los servicios de emergencia, que no han dado más información al respecto.

Por ello, instaron a la población a "entrar en las áreas protegidas" tras recibir la alerta emitida por los teléfonos móviles "y permanecer allí hasta nuevo aviso". "La defensa no es hermética, por lo que las instrucciones del Comando del Frente Interior deben seguir cumpliéndose", subrayó el ejército israelí.

Poco después las propias Fuerzas Armadas indicaron que tras una nueva evaluación se dieron instrucciones para que se autorice la salida de las "zonas protegidas". "Las fuerzas de rescate están operando en varias zonas del país donde se recibieron informes de impactos", añadieron. Además, informaron la intercepción de más de un centenar de vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Irán. "Los sistemas de defensa aérea y los buques lanzamisiles trabajan constantemente para interceptar y eliminar amenazas", destacaron.

Hasta el momento no se ha recibido información sobre la caída de drones en suelo israelí.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló este domingo que los bombardeos israelíes en suelo iraní propiciaron la muerte del jefe de la sección de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Kazemi, y de su "número dos", Hasán Mohaqeq.

