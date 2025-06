Russell obtiene la victoria en el GP de Canadá; Verstappen y Antonelli suben al podio

Lando Norris se disculpó por el choque que tuvo con su compañero de McLaren, Oscar Piastri, durante la carrera que se celebró en Canadá.

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS).- El piloto británico George Russell (Mercedes) se impuso este domingo en el Gran Premio de Canadá dominando desde la pole hasta una bandera a cuadros con coche de seguridad tras el fiasco de Lando Norris (McLaren), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron séptimo y décimo.

La décima cita del Mundial supuso la cuarta victoria de Russell en la Fórmula 1, por delante de Max Verstappen (Red Bull), y una sonrojante actuación de McLaren, con sus dos monoplazas envueltos en un accidente a tres vueltas del final cuando Norris quiso adelantar a su compañero y líder del Campeonato Oscar Piastri, cuarto. El otro Mercedes, Kimi Antonelli, completó el podio.

Si según las estadísticas había un 80 por ciento de posibilidades de coche de seguridad en el circuito Gilles-Villeneuve, la matemática tuvo razón. Después del juego de las paradas, de los planes, de las estrategias, el tren de cabeza no tuvo cambios, igualado desde una salida limpia y también sin sorpresas. Russell guardó la cabeza, Verstappen no se volvió loco por mucho pique que tenga con el inglés, y Kimi Antonelli sí que ganó una plaza.

Fue Charles Leclerc quien perdió posición y, encima, quien menos entendió las órdenes de paradas de su equipo. Los Ferrari, al final, se quedaron una vez más en tierra de nadie. El monegasco, que hizo podio en Barcelona, y el inglés Lewis Hamilton estaban a 20 segundos de los McLaren en el momento del accidente.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱 Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Antes, Verstappen fue el primero en parar, pero Russell, también sin ruedas, no dejó inventar al neerlandés. Sin sorpresas en el trazado de Montreal, las distintas pasadas por boxes, con los neumáticos durando menos de lo esperado, dejaron a los mismos cinco pilotos en un puño a 10 vueltas del final; los McLaren, pegados, con vía libre para la pelea por un puesto.

Así, Norris atacó a Piastri, pero el australiano se quedó con el lado bueno para la última curva. En la recta, el británico se quiso meter por donde no había sitio y se cargó su monoplaza, con alivio en McLaren de que al menos el líder del Mundial pudo continuar. El británico pidió perdón por radio y el Gran Premio terminó con el coche de seguridad que tanto se había esperado.

GEORGE RUSSELL WINS IN CANADA! 👏🏆 A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3 — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Russell sujetó a Verstappen y Mercedes aprovechó el paso por Canadá como hizo el año pasado en un buen verano. Con el safety car, el de Red Bull, que había ganado en el Gilles-Villeneuve los últimos tres años, cayó como muchos en un adelantamiento prohibido que aún podría recibir sanción. Por otro lado, la cita canadiense confirmó la evolución y el buen momento desde Imola de Alonso. El doble campeón del mundo mantuvo el ritmo con su Aston Martin con el mejor resultado de la temporada y seis puntos para la general.

Mientras, con el resquemor del sábado, Sainz pudo al menos remontar desde su posición de salida (16º) para meterse en el "Top 10", sin apenas opciones dentro de un denso tráfico lejos de los puntos durante toda la carrera. El madrileño, que cayó en la Q1 al ser obstaculizado por Isack Hadjar (RB), no pudo aprovechar un Gran Premio que se ajustaba bien a su Williams como demostró en libres.

