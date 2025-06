VIDEO ¬ Un juego mecánico se desploma y deja 15 personas lesionadas; 8 son menores

Un accidente se registró en una feria de Nuevo León, donde un juego mecánico se desplomó. El incidente dejo a al menos 15 lesionados, incluidos menores de edad.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Ocho menores resultaron heridos tras una falla ocurrida en un juego mecánico en el municipio El Carmen, Nuevo León. Protección Civil del Estado informó que el incidente ocurrió en una feria organizada por particulares.

Los hechos ocurrieron sobre la vialidad Sendero Divisorio, esquina con avenida Buena Vista en el Fraccionamiento Buena Vista. De acuerdo con los primeros reportes del accidente, se ha contabilizado hasta el momento un total de 15 personas lesionadas que se encontraban a bordo de la atracción conocida como “El Martillo”, cuando la falla mecánica ocasionó que el juego cayera desde una altura considerable.

Protección Civil informó que los menores fueron identificados como Axel de 10 años; Bairon de 15 años; Luis Cristofer de 14 años; Yuli Chantal de 14 años; Alison Esmeralda de 15 años; Marcos Elías de 14 años; Ever Yoan de 11 años y Luis Ángel de 17 años.

Según lo reportado por las autoridades, los menores fueron trasladados a diversos hospitales del área metropolitana. Seis de los infantes fueron atendidos en el Hospital 21 de Zona del IMSS, Hospital Universitario y Hospital Metropolitano. Lesiones en pelvis, cadera y hombros, probable fractura de columna y disnea, además de dolor lumbar, son algunos de los daños con los que fueron diagnosticados.

Tras el incidente, los organizadores de la feria suspendieron de inmediato el evento y en un comunicado expusieron que: "Respecto del lamentable accidente ocurrido en un juego mecánico en la colonia Buena Vista, queremos expresar que no se trata de un evento organizado por el municipio. Así mismo se hace mencionar que la feria se instaló en un predio particular, por lo que los organizadores solicitaron apoyo del gobierno municipal, el cual a través de la dirección de Protección Civil hizo la inspección de las instalaciones antes de arrancar las operaciones no encontrando nada irregular".

De acuerdo con la información proporcionada por los responsables "se tenía presencia preventiva con dos ambulancias municipales, las cuales brindaron atención inmediata a las personas que resultaron lesionadas trasladándose a diferentes nosocomios del área metropolitana”

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido esclarecidas. Las autoridades locales y estatales han señalado que se llevará a cabo una investigación formal para determinar si el percance fue ocasionado por fallas mecánicas, negligencia o falta de mantenimiento en el juego.