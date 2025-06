Vance Boelter es buscado por asesinato de congresista; le hallan un segundo vehículo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas de seguridad continúan buscando al responsable del asesinato de la congresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, ultimados el sábado, y han informado del hallazgo de un segundo vehículo del sospechoso.

El coche ha sido localizado en el condado de Sibley a última hora de la mañana del domingo tras comprobar que pertenecía al sospechoso, Vance Boelter. La Oficina del Sheriff ha informado de esta noticia y ha concretado que estaba en la 301ª Avenida, varios kilómetros al este del domicilio de Boelter.

"Sospechoso no localizado. Mantengan sus puertas cerradas y vehículos resguardados [...]. Las fuerzas de seguridad se dirigen a la zona para realizar registros", explica la nota oficial, recogida por el diario local Star Tribune.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que lleve a la detención del sospechoso, de 57 años, quien trabajaba en una empresa de seguridad.

Boelter se puso un uniforme de policía para el ataque, en el que también resultaron heridos el Senador estatal John Hoffman y su esposa. Hoffman y su esposa, Yvette, están conscientes y recuperándose tras someterse a sendas operaciones quirúrgicas tras ser alcanzados por los disparos, según ha revelado su sobrino, Mat Ollig. "Los dos están despiertos y recuperándose. Va a ser un proceso largo", ha apuntado.

Tras el ataque, el sospechoso se enfrentó a tiros a los policías y luego escapó.

Boelter estaba pasando apuros económicos tras dejar su trabajo para un emprendimiento financiero fallido en República Democrática del Congo, ha dado a conocer este domingo un amigo suyo, David Carlson, citado por el Star Tribune.

The most consequential Speaker in state history. pic.twitter.com/LRIZuNwxiM

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 15, 2025