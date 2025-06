Si naciste en EU pero tienes piel morena, no te salvas: Trump detiene latinos. Todos

–Con información de La Opinión de Los Ángeles

Ciudad de México/Los Ángeles, 16 de junio (SinEmbargo).– Javier Ramírez, quien nació hace 32 años en San Bernardino, quedó sorprendido con su propia detención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de informarles que es ciudadano estadounidense. La sorpresiva redada ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m. del jueves en el depósito de grúas que opera su familia desde hace más de una década. El incidente causó indignación en la comunidad de Montebello.

Un video difundido en las redes sociales muestra a Ramírez en el suelo y rodeado por varios agentes enmascarados y armados, quienes irrumpieron en el negocio de la familia de forma abrupta.

Pero su caso no es único. De hecho, en el Estados Unidos (EU) de Donald Trump es de lo más común que los agentes, sean o migratorios, detengan a latinos por su aspecto físico.

