Vance Boelter visitó las casas de 3 políticos más "con intención de matarlos": Fiscal

MADRID, 16 jun. (EUROPA PRESS).- El detenido por el asesinato de la congresista demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, Vance Boelter, visitó los domicilios de hasta tres políticos más "con la intención de asesinarlos", según ha revelado este lunes el Fiscal federal para el Distrito de Minnesota, Joseph H. Thompson, en rueda de prensa.

El Fiscal ha apuntado además que Boelter tenía una lista de 45 representantes políticos estatales y federales en una libreta manuscrita, entre los que figuraba el de la propia Hortman. Contaba además con "escritos voluminosos", aunque por el momento no ha querido concretar ninguna hipótesis sobre sus motivaciones.

Además, se ha conocido que Boelter llamó a la puerta del domicilio del Senador estatal John Hoffman, también tiroteado, al grito de "¡Policía, abra la puerta!", ataviado con el uniforme policial que usó también en el ataque en el que murieron Hortman y su marido, y con una máscara de látex "hiperrealista".

Llegó al lugar en un todoterreno negro con luces de emergencia encendidas y matrícula de la Policía, según la grabación de las cámaras de seguridad exteriores. Cuando Hoffman y su esposa abrieron la puerta, les apuntó directamente a la cara con una linterna y les dijo que había una denuncia por disparos en su casa.

También les preguntó si tenían armas y cuando bajó la linterna, "se dieron cuenta de que no era un policía de verdad" y "gritaron '¡no eres policía'", ha relatado Thompson. Entonces Boelter dijo "esto es un atraco" y "entró por la fuerza en la casa". Cuando el Senador "intentó sacar a Boelter a empujones e impedirle la entrada entrar, éste le disparó varias veces" y después disparó contra su mujer, siempre según el Fiscal. Boelter huyó y la hija del Senador llamó a emergencias. Hoffman y su esposa han sobrevivido, aunque siguen hospitalizados.

Walz: After a two day manhunt, two sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Boelter pic.twitter.com/dRSKqPPbJs

— Acyn (@Acyn) June 16, 2025