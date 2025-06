Trump podría parar guerra: Ministro iraní; muerte de Jamenei también, dice Netanyahu

MADRID, 16 junio (EUROPA PRESS).- El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, subrayó este lunes que si el Presidente estadounidense, Donald Trump, quisiera, podría parar la guerra entre Irán e Israel "con una sola llamada".

"Con solo una llamada de Washington bastaría para poner el bozal a alguien como [el Primer Ministro israelí, Benjamin] Netanyahu y abrir la vía de la vuelta a la diplomacia", apuntó Araqchi en un mensaje publicado en su cuenta en X.

"Si Trump es sincero sobre la diplomacia y quiere parar esta guerra, los siguientes pasos son evidentes. Israel debe parar su agresión. Si no hay un cese total de la agresión militar en nuestra contra, nuestras respuestas seguirán", advirtió.

Araqchi afirmó además que el ataque israelí contra Irán y la muerte de "cientos de civiles inocentes" es "frustrar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos". "Estábamos en el buen camino para conseguirlo", resaltó.

Además, el jefe de la diplomacia iraní aseguró que "Netanyahu es un criminal de guerra buscado" que "ha embaucado a un Presidente estadounidense tras otro para que lucharan en sus guerras durante casi tres décadas". "Está tomando a otro Presidente estadounidense y a cada vez más contribuyentes estadounidenses por completamente idiotas", alegó.

Araqchi subrayó que "Irán no empezó esta guerra y no quiere perpetuar la sangría, pero lucharemos con orgullo hasta la última gota de sangre para proteger nuestra tierra, a nuestra gente, nuestra dignidad y nuestros logros".

El mensaje viene acompañado de una comparecencia de Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos de 2002, en la que argumentaba la necesidad de invadir Irak porque tenía intención de hacerse con la bomba atómica. "Vídeo: Netanyahu embaucando al Congreso de Estados Unidos antes del desastre de Irak, en 2002", explicó Araqchi.

Por su parte, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la muerte del líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jamenei, podría poner fin al conflicto en medio de la continua oleada de ataques recíprocos entre Israel e Irán.

Israel is obliterating oil fields across Iran.

Meanwhile, mullahs are seeking assurances from Russia that they will be granted safe entry if their regime collapses.

pic.twitter.com/suH73cMVWO

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 15, 2025