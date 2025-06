Hijos del Presidente de EU crean servicio de telefonía; lanzarán un smartphone dorado

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS).- La familia Trump lanzará un nuevo smartphone disponible en color dorado por un costo de 499 dólares y un paquete de telefonía por 47.45 dólares al mes con tarifa plana y 20 gigas de internet de alta velocidad.

Según anunciaron este lunes dos de los hijos del Presidente Donald Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., el servicio se llamará T1 Mobile y hará uso de las redes de telecomunicaciones preexistentes "made in America" de T-Mobile US, Verizon y AT&T. Los usuarios podrán realizar medidas ilimitadas a más de 100 países.

"Nos hemos asociado con algunas de las mejores personas de la industria para asegurarnos de que los estadounidenses obtengan el verdadero valor de sus operadores móviles", afirmó Trump Jr. en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Asimismo, se proporcionará a los clientes acceso a telemedicina y servicios de protección para los dispositivos como parte de su tarifa mensual. También ofrecerá asistencia en carretera a través de Drive America.

A New Way to wireless is here! Join Trump Mobile today and get more from your wireless service. pic.twitter.com/Xxe3cOyDst

— Trump Mobile (@TrumpMobile) June 16, 2025