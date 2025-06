ENTREVISTA ¬ Si no vemos por los de abajo no habrá sociedad justa: Ministro Aguilar

En entrevista con "Los Periodistas", el Ministro Hugo Aguilar Ortiz expresó su compromiso de acercar la Corte a la gente. Aseguró que trabajará de manera libre, sin ningún tipo de atadura, para que todos los sectores de la sociedad puedan tener acceso a la justicia.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que uno de los grandes retos que tendrá el nuevo Poder Judicial será atender a los sectores que han sido excluidos históricamente de la justicia. Indicó que en caso de no hacerlo, se aplazará de nueva cuenta la construcción de una sociedad más justa.

"Necesitamos cambiar, estoy seguro que, en el diálogo vamos a encontrar la fórmula, pero no podemos ignorar el conjunto de situación que viven los de abajo, los excluidos, sino vamos a aplazar por mucho más tiempo la construcción de una sociedad justa si seguimos por el rumbo que llevamos".

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Ministro Hugo Aguilar aseguró que trabajará de manera libre, sin ningún tipo de atadura, para que todos los sectores de la sociedad puedan tener acceso a la justicia.

"Creo que el hecho de que yo llegue con un respaldo de más de seis millones de votos a mí me da una libertad impresionante. A mí no me puso un funcionario que me diga’: tú me debes el cargo y ahora vas a hacer A, B o C’. Yo llego con una libertad impresionante. Mi compromiso es con la justicia y el diálogo".

El pasado 15 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a Hugo Aguilar, un abogado de origen mixteco, su constancia de mayoría que le acredita como próximo Ministro presidente de la SCJN.

El jurista de 52 años tiene experiencia en diversos cargos relacionados sobre todo con la defensa de pueblos indígenas. Hasta 2024, Aguilar Ortiz era coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

En tres décadas, ha ocupado distintos cargos, incluidos en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y como consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los Pueblos Indígenas.

Hugo Aguilar Ortiz obtuvo, de acuerdo con el conteo de las actas, una votación de 6 millones 195 mil 612 respaldos ciudadanos, con lo cual se convirtió en el candidato a la Corte con el mayor número de votos. Su mandato, al igual que el de los otro ocho ministros que conformarán este nuevo máximo tribunal de justicia del país entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre.

Al respecto, el Ministro señaló que la nueva SCJN tiene una responsabilidad enorme con el pueblo de México, pues dijo, la Corte se alejó de la gente para servirle solo a los grupos de poder.

"Es enorme la responsabilidad que tenemos pero alcanzable. Lo que tenemos ahora es una Suprema Corte que se alejó del pueblo, que le perdió el pueblo. Hay un desconocimiento, no hay una cotidianidad en el contacto en el que el juzgador salga y hable con la ciudadanía que tenga el reto de bajar el discurso a un lenguaje llano, entonces un primer reto es mantener contacto con la ciudadanía, con el usuario final del sistema de justicia, es un faltante que le debemos al pueblo. Y luego cómo el sistema de justicia cómo le sirve realmente a la ciudadanía en todos los estratos, esto no es nada mas para algunos, la Corte le ha servido a las élites que tienen la posibilidad de contratar a un despacho de abogados. Se trata de equilibrar que el que no tenga acceso a estos espacios de justicia tenga la posibilidad de llegar".

El Ministro reiteró su compromiso de acercar la Corte a la gente. Detalló que para lograrlo planteará a los demás ministros el salir a territorio para poder escuchar a las personas y conocer sus necesidades.

"No vamos a imponer nada, vamos a tener una Corte itinerante. Vamos a acercar la Corte a la gente, esa es la gran deuda. Esos son los retos fundamentales, tenemos las herramientas y tenemos claro el diagnostico que vamos a implementar en el seno de la Corte".

Y ahondó: "Hoy tenemos la gran oportunidad de empezar a construir una arquitectura jurídica propia de México, la Corte va a contribuir con esta apuesta de tener un sistema jurídico de mexicanos para mexicanos."

El Ministro Hugo Aguilar recalcó que si bien la Corte trabajará para darle certeza jurídica a todos, no aceptará ningún tipo de trato o acto de corrupción.

"Lo que puedo decirle a la ciudadanía en general es que van a tener una Corte que va a cumplir con su función constitucional de darle certeza jurídica a todos los que tienen intereses en nuestro país, mexicanos e incluso inversionistas de fuera, esto implica que todo se haga bien. Si vienen a pedirle a la Corte convalidar un acto de corrupción, no van a tener respaldo de la Corte. Aquí se acabaron las posibilidades de negociar debajo de la mesa, en lo oscurito, de comprometer votos. Vamos a perseguir toda conducta que tenga este proceder."

Aguilar celebró la aprobación de la reforma judicial, pues dijo, hubiera sido inimaginable la posibilidad de poder llegar, a través del voto popular, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"No tengo riqueza, no tengo una posición acomodada en términos de situación económica. Hace años y medio era inimaginable, impensable, yo estaba en el litigio, en la construcción jurídica, esa era mi actividad, plantear cosas novedosas a los tribunales, nunca había pensado en la posibilidad siquiera de ser candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Finalmente, el Ministro Hugo Aguilar mencionó que no tiene ninguna ambición política y recalcó su compromiso de trabajar para que la gente tenga acceso a la justicia.

"No tengo dinero, pero tampoco tengo una aspiración ni una afición por el dinero. He aprendido a vivir en la sencillez. Estoy en las condiciones de dedicarme en cuerpo y alma a esta gran encomienda. Tampoco tengo visiones de poder. Estamos vacunados por estas ambiciones de poder que son muy comunes cuando se ocupa un cargo público. Mi misión está muy clara, vamos a trabajar por la justicia para todos."

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/