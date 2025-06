Trump: Irán debió firman pacto. Israel bombardea hasta estaciones de TV y un hospital

Ciudad de México/Madrid, 16 de junio (SinEmbargo/EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes una advertencia sin precedentes dirigida a los habitantes de Teherán, instándolos a evacuar la ciudad de manera inmediata debido a la escalada del conflicto entre Israel e Irán. La declaración, publicada a través de su plataforma Truth Social, ha generado conmoción global y un clima de incertidumbre en la capital iraní.

“¡Todos deben evacuar Teherán inmediatamente!”, expresó Trump en el mensaje donde también lamentó el “desperdicio de vidas” en medio de las crecientes tensiones. Según reportes, la advertencia se produce tras los recientes ataques aéreos israelíes contra objetivos militares y nucleares iraníes, que han desencadenado una respuesta militar de Irán, incluyendo el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la Administración de Trump, había confirmado previamente la evacuación de personal diplomático no esencial de su embajada en Bagdad, así como la salida voluntaria de familiares de militares en varios puntos de Medio Oriente, ante el temor de represalias iraníes.

Estas medidas se tomaron después de que Israel lanzara una ofensiva militar el pasado viernes, descrita por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu como un ataque “preventivo” contra el programa nuclear iraní, que incluyó la destrucción de instalaciones clave y la muerte de altos mandos militares iraníes.

Trump, quien ha insistido en que Irán no debe poseer armas nucleares, expresó en su mensaje que aún hay tiempo para evitar una “masacre” si Teherán acepta negociar un acuerdo nuclear. Sin embargo, su advertencia de evacuación ha sido interpretada por analistas como una señal de que la Casa Blanca anticipa una posible escalada militar de mayor magnitud.

Donald J. Trump Truth Social 06.16.25 06:30 PM EST

Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 16, 2025