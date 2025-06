La libertad de expresión es vital y en corridos debe haber equilibrios, dice cantante

El cantante que regresa a los escenarios con una presentación en el Lunario ofreció una conferencia previa a su concierto en la que habló acerca de la música mexicana y señaló que no dejará de apoyar con su libertad de expresión.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- El cantante Adriel Favela se presentará este 20 de junio en El Lunario, en la Ciudad de México, en un concierto que resulta especial para el representante del regional mexicano que habló de la libertad de expresión, los corridos y la situación actual.

En conferencia de prensa, Adriel se dijo muy emocionado de presentarse frente a su público. "Yo muy nervioso, por supuesto, pero super emocionado y listo para darles lo mejor de una buena edición de corazón para todos los mexicanos".

Para Favela, su concierto es una oportunidad de agradecer al publico que lo sigue desde hace tiempo y al nuevo que se suma.

"Es un tipo de gratitud a la hora de estar aquí pisando el escenario y vivir con todos ustedes y cantarles, también de alguna manera yo llevarme mucho amor porque yo sé que es lo que esta ciudad me ha dado siempre, me sigue dando y me va a seguir dando siempre y y por ello".

El concierto en el Lunario hará un recorrido por su carrera además de algunos temas que dejaran ver lo que sigue. "En el Lunario definitivamente van a haber un proceso de todo, desde mi inicio de la carrera que conocen ya mucho, gracias a Dios, a los que no, les invito a que se sumen porque de verdad todo se hace desde el alma; va a haber definitivamente eso, una narrativa musical de todo lo que ha sido mi carrera", dijo.

Corridos y libertad de expresión

Respecto a la situación actual en la que se han retirado visas a representantes del regional mexicano o se han cancelado conciertos en varios lugares del país, Adriel señaló que con esas decisiones resulta afectada la libertad de expresión.

"Yo creo que muy triste por el hecho de que de alguna manera están afectando algo muy genuino, algo que no debería de ser afectado por cosas de gobierno, por libertad de expresión, que es meramente lo que existe dentro de nuestra musicalización. Así nos incomode, nos guste o no o creamos que es algo que debamos escuchar o no, yo creo que es lo que nos permite a nosotros tener la oportunidad de elegir", compartió el interprete.

Y agregó: "Los corridos han existido desde el tiempo de la Revolución para llevar información de un lado a otro y ahí sí lo veíamos necesario y hablaban de sangre y también ve la realidad de hoy en día, no voy a glorificarme ni lo voy a aplaudir, pero a ver: ¿censuramos los corridos y vamos a censurar el crimen de las calles a diario?, ¿vamos a dejar de ver las cosas nada más porque a muchos no les conviene señalar las cosas como son?".

El cantautor dijo no estar de acuerdo con la censura ni en apoyar la violencia: "yo creo que para todo tiene que haber un equilibrio", dijo.

Y aprovechó para mencionar que no todo se trata de corridos tumbados. "Hay mucha desinformación, hoy cualquier canción con peso ya la llaman tumbada. Yo admiro a Natanael, pero lo mío va por otro camino hay que respetar las raíces y la diversidad musical".

La migración

Calificó de lamentable la situación que ocurre en varias ciudades de Estados Unidos respecto a la migración y las acciones que se han tomado frente a las protestas. "Lo veo muy lamentable y espero, de verdad, que pare pronto porque al final del día yo creo que la música debe de estar en todos lados y de ser positivo el mensaje [...], esperemos así sea, que Dios los cuide y los proteja y les permita que este problema acabe pronto".

"Que sepan que estamos tratando de utilizar el medio más importante que tenemos y sí, al menos yo y en la posición en la que me encuentro con todo y programa en televisión, me vale madre y se los digo de corazón, porque al final del día no dejamos de ser seres humanos y lo que está sucediendo es de verdad algo sumamente denigrante. Para toda nuestra gente que está allá es es un país hecho por inmigrantes y ojalá, de verdad, ojalá nos salgamos todos para que ellos se den cuenta lo mucho que van a perder el día que no existamos dentro de su sistema", refirió Adriel Favela.

"Yo soy nacido en Estados Unidos, es la realidad, no me da miedo decirlo, pero no me da miedo decir también que estoy realmente empático a la situación y que de verdad apoyo de alguna o de otra forma con mi libertad de expresión y que no voy a dejarlo de hacer", agregó.

Empujar la música mexicana

Favela apuntó que la música mexicana es la numero uno actualmente y ya lo ha sido con anterioridad. "No es la primera vez que hemos estado en número uno musicalmente hablando, existieron muchos momentos en épocas hermosas dentro de lo que viene siendo nuestra música, la sociedad mexicana y nuestra cultura, en donde globalmente hablando, nos aplaudieron y nos la dieron, como decimos hoy en día. Yo creo que es más que nada seguir empujando eso".

El reciente álbum de Adriel Favela recibe el nombre de Origen, lo que lo llevó a reconectar con sus raíces. "Fue regresar a mis raíces, aceptarme tal cual y como soy y de verdad de hacerlo de una forma tan divertida, tan libre de expresión, tanto musicalmente hablando como en letras, en melódica, yo creo que sucedió de una forma muy genuina", compartió.

Favela señaló que se acerca a la música desde la empatía y enalteciendo la cultura mexicana.

"La realidad es que nací en San Francisco, California y me toca de alguna manera en mi desarrollo musical y artístico sentirme como el niño vestido de baloncesto en la cancha de fútbol americano, ¿me explico?, un poquito perdido, es decir, acá en México era demasiado pocho para ser mexicano y en Estados Unidos era demasiado mexicano para ser aceptado en en la comunidad. Entonces, la música yo creo que a mí me toca aprenderla desde eso, desde el corazón, desde la aceptación, desde la empatía y definitivamente respetando obviamente nuestra cultura y nuestro país".

Adriel Favela se presentará este 20 de junio en el Lunario de la Ciudad de México a las 20:30 horas.