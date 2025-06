Sheinbaum llega a una Cumbre llena de tensiones; mexicanos le dan cálida bienvenida

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó la tarde de este lunes a Calgary, Canadá, para participar en la Cumbre del Grupo de los siete (G7) que se lleva a cabo en la localidad de Kananaskis de este país vecino.

El recién nombrado Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, invitó el pasado 27 de mayo a Claudia Sheinbaum a la reunión de este grupo selecto de países que representa a siete de las economías más influyentes del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón y Canadá.

Sheinbaum tiene previsto participar en este foro para sostener conversaciones con el Primer Ministro canadiense así como con otras personalidades políticas de diversas regiones del mundo que también fueron invitadas a esta Cumbre.

La mandataria se reunirá el martes con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otra de las invitadas al G7, así como con el líder del Consejo Europeo, António Costa; con Narendra Modi, Primer ministro de India; y luego asistirá a la plenaria de la cumbre.

"Vamos siempre como somos los mexicanos, porque así somos nosotros, firmes con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. A defender a las mexicanas y a los mexicanos, y siempre a decir que cuando estamos juntos pues somos más fuertes cuando nos respetamos entre nosotros somos más fuertes y eso es lo que vamos a ir a defender", expresó en un evento oficial en Tlaxcala el pasado 14 de junio.

Por la tarde del martes, se esperaba la reunión más importante para Sheinbaum: un encuentro bilateral, la primera desde que asumió el poder, con Trump. Sin embargo, la cita ya no tendrá lugar. La mandataria tenía la intención de entablar conversaciones paralelas con el Presidente estadounidense relativas a los aranceles, el TMEC y la reciente crisis migratoria en Estados Unidos.

No obstante, este diálogo con el Presidente Trump tendrá que ser pospuesto ante la inesperada retirada del mandatario para tratar la crisis que se desarrolla en estos momentos entre Israel e Irán que podría involucrar a otros países del medio oriente y devenir en un conflicto de alcances internacionales.

El cara a cara entre Sheinbaum y Trump en el G7 iba a ser el primero entre ambos, justo en uno de los momentos más delicados de la relación México-EU: luego del arranque de deportaciones masivas antimigrantes por parte de Trump, que ha amenazado con realizar más de este tipo en distintas "ciudades santuario" estadounidenses; y también en medio de las negociaciones para evitar que México esté incluido en el aumento de los aranceles al acero anunciados hace unas semanas por el Gobierno de aquel país.

Sheinbaum aún se reunirá con el Canciller de Alemania, Friedrich Merz, y cerrará su participación con una reunión crucial: con Carney, su anfitrión, para discutir sobre las relaciones entre ambos países y con respecto a su vecino en común, Estados Unidos.

El anfitrión Canadá ha propuesto como prioridades la "paz y seguridad internacional" ante los conflictos que emergen en el mundo, pero también una "respuesta conjunta ante incendios forestales", que se han intensificado de Alberta a Australia, pasando por California y otras partes del mundo, debido al cambio climático.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a Canadá este lunes, acompañada por el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch; el de Hacienda, Edgar Amador Zamora; el Jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco; el Embajador en Canadá, Carlos Joaquín; el Embajador en EU, Esteban Moctezuma; la Representante ante el Banco Mundial, Diana Alarcón; y el Jefe de la Ayudantía, Juan José Ramírez.

A su llegada a Calgary, la mandataria recibió una cálida bienvenida por mexicanos residentes en el país vecino que pidieron tener un breve momento para felicitarla y tomarse una sesión fotográfica con ella.

Mexican President Claudia Sheinbaum poses for pictures with supporters as she arrives for the G7 Leaders' Summit held at the Rocky Mountain resort village of Kananaskis, at Calgary International Airport in Canada. Photo by Todd Korol pic.twitter.com/pPNJHAwV3T

— corinne_perkins (@corinne_perkins) June 16, 2025