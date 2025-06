Claudia lamenta cancelación de reunión con Trump; hace votos por paz en Medio Oriente

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la cancelación de su primer encuentro bilateral con Donald Trump, esto después de que el mandatario estadounidense abandonara la Cumbre del G7, que esta semana reúne a las siete principales potencias en Canadá, presuntamente debido a la escalada del conflicto entre Irán e Israel.

Desde Calgary, la mandataria mexicana llamó a evitar que la tensión en Medio Oriente se agrave y reiteró el compromiso de México con la paz.

Al ser cuestionada sobre la salida del Presidente de Estados Unidos de la Cumbre y la cancelación del encuentro previsto para este martes, Claudia Sheinbaum explicó: “Él tomó la decisión de retirarse; canceló su agenda de mañana porque hay una situación que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo”.

Consultada sobre si comprendía su decisión, respondió: “Más bien hacemos votos por la paz para que no se agudice el conflicto que por sí mismo es muy grave”.

No obstante, la Jefa del Poder Ejecutivo reiteró que su Gobierno se mantendrá en contacto con Estados Unidos por otros canales diplomáticos.

Pese a la cancelación del cara a cara con Trump, la Presidenta de México continuará este martes con una intensa agenda en el marco de la 51ª Cumbre de Líderes del G7, que se realiza en Kananaskis, Canadá.

