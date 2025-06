Los Dodgers, casa y orgullo de migrantes, deciden callar ante las redadas masivas

Los Dodgers de Los Ángeles han sido un equipo popular que creció sobre todo por jugadores latinos y su afición latina, que llena el estadio en cada partido. Hoy, los olvidan ante agenda antimigrante, a pesar de presumir su "herencia" latina y, sobre todo, mexicana.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Los Dodgers nacieron en Brooklyn, pero son desde hace varias décadas el orgullo de la ciudad de Los Ángeles, uno de los epicentros de la vida multicultural de Estados Unidos, con una importante presencia de migrantes latinos –sobre todo mexicanos– que han tomado como su orgullo y como su casa a este equipo de béisbol que, entre sus filas, ha sabido tener a varios de los mejores jugadores extranjeros que se hayan visto en las Grandes Ligas.

Sin embargo, en las últimas semanas, la franquicia ha recibido cuestionamientos sobre su silencio ante las redadas masivas que desató el Presidente Donald Trump en esta ciudad, una ausencia que se ha hecho notable comparada con otros equipos deportivos de la ciudad que se han expresado de forma oficial sobre este tema.

Un silencio que dice mucho

"Los Dodgers presumen de que más del 40 por ciento de sus seguidores son latinos, pero ni siquiera se molestan en ofrecer a la conmocionada comunidad palabras de consuelo", escribe esta semana el columnista Dylan Hernandez en el LA Times, el principal diario de la ciudad. "Qué desagradecido. Qué irrespetuoso. Qué cobarde. No esperen que esto cambie".

It’s Mexican Heritage Night at Dodger Stadium presented by @AdvanceAuto! pic.twitter.com/WaljpNdlNJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 8, 2024

Y no cambiará. El jefe de marketing de los Dodgers, Lon Rosen, le dijo al LA Times que no realizarán ningún comentario "sobre nada" que tenga que ver con esta política antimigrante.

Su entrenador, Dave Roberts, respondió de forma similar. A la pregunta de si tenía alguna reflexión sobre lo que pasaba en las calles angelinas que se encuentran a unos minutos del estadio de los Dodgers, el manager respondió que no. "Honestamente, no sé lo suficiente, para serte sincero. (…) Y toda esta agitación es ciertamente inquietante para todos. Pero no he hecho lo suficiente y no puedo opinar con inteligencia al respecto", señaló.

La respuesta fue muy similar a la que dio el entrenador de la selección mexicana de futbol, Javier Aguirre, quien dijo que no era "portavoz de los mexicanos", y que no podía opinar de un tema que no conocía a detalle. El conjunto mexicano ha sido acusado de explotar durante muchos años la nostalgia de los paisanos en EU que añoran por su patria.

Sobre las declaraciones de Roberts, y el silencio de los Dodgers, escribió también el influyente columnista de béisbol Blake Williams, en dodgerblue.com. "Los Dodgers se han convertido en una empresa más, y resulta difícil negar que realmente representan a Los Ángeles y sus valores", escribió esta semana.

"Es hipócrita y una farsa. Los Dodgers siempre están dispuestos a sacarle dinero a sus fans latinos, pero cuando llega el momento de apoyarlos y alzar la voz, están ausentes", aseveró.

El equipo de futbol Angel City FC fue el primero en pronunciarse sobre las redadas masivas contra la comunidad de su ciudad. "Nos conmueve profundamente el miedo y la incertidumbre que sienten muchos en nuestra comunidad angelina en este momento", señaló en una publicación del 7 de junio en redes sociales. "En Angel City, creemos en el poder de la pertenencia. Sabemos que nuestra ciudad es más fuerte gracias a su diversidad y a las personas y familias que la conforman, la aman y la consideran su hogar".

Un día después, el 8 de junio, el LAFC, equipo de la MLS y que actualmente juega el Mundial de Clubes, también se sumó con su propio comunicado. "El LAFC cree que la verdadera fuerza de nuestra comunidad reside en la gente y las culturas que forman esta ciudad hermosa y diversa. Hoy, cuando nuestra ciudad siente miedo e incertidumbre, LAFC se une hombro a hombro con cada miembro de nuestra comunidad", expresaron.

La rebeldía escasea, pero se multiplica

El silencio de los "Doyers", como se le conoce también al equipo por su pronunciación latina, ha sido cuestionada porque el argumento de que no se mete en temas políticos quedó nulo en octubre de 2023, cuando, a pocas horas del ataque de Hamás que desató la ofensiva genocida de Israel contra la población de la Franja de Gaza, publicó un comunicado oficial.

"Los Dodgers de Los Ángeles expresan su profunda tristeza por las vidas inocentes perdidas a causa del terrorismo y expresan sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Exigimos y apoyamos todos los esfuerzos por la paz en este mundo", fue el comunicado oficial.

En esta ocasión, el equipo que enloqueció a dos países gracias a Fernando "Toro" Valenzuela, eligió mantenerse al margen. "Cuando yo empecé había un 8 por ciento de latinos en el estadio, hoy tenemos un 50 por ciento”, le dijo el beisbolista mexicano al diario El País en septiembre de 2023, con motivo del retiro de su icónico número 34.

Pero hay excepciones, personajes que levantan la voz a pesar de la desidia institucional. "Puede que no haya nacido ni crecido aquí, pero esta ciudad me adoptó como uno de los suyos”, escribió el beisbolista puertorriqueño de los Dodgers, Kike Hernández, en Instagram.

"Me entristece y me enfurece lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad. Los aficionados de Los Ángeles y de los Dodgers me han dado la bienvenida, me han apoyado y me han mostrado solo amabilidad y amor. Este es mi segundo hogar. Y no soporto ver cómo nuestra comunidad es violada, discriminada, abusada y destrozada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos. #CiudadDeInmigrantes”, escribió el sábado pasado.

Lo mismo hizo Vanessa Hernández, una cantante mejor conocida como Nezza, el sábado por la noche. Lo hizo en el centro del estadio de los Dodgers, horas después de la gran manifestación "Sin Reyes" que convocó a millones a protestar en las calles de LA y de todo EU contra las políticas antimigrantes y autoritarias de Trump.

Get in good trouble, necessary trouble, and help redeem the soul of America. — John Lewis #babynezza #nezza #dodgers pic.twitter.com/LgAgOkZZDF — Jamison Eklund (@HotMoozik) June 15, 2025

Nezza fue la encargada de entonar el himno nacional estadounidense antes del partido contra los Gigantes de San Francisco. Lo hizo, pero en español. Fue una versión oficial del Gobierno, encargada por Franklin Roosevelt en 1945 precisamente para "extender los lazos con la comunidad latina". La artista había sido advertida previamente por el club de que no podía cantar el himno en español, pero de todos modos lo hizo.

Con una camiseta de Puerto Rico, la joven cantó "El pendón estrellado", visiblemente emocionada. Luego, en sus redes sociales, explicó sus razones. “No pensé que me fueran a decir que no, estamos en LA… He cantado el himno [en inglés] muchas veces, pero hoy, con todo lo que estaba pasando… no podía. Sentí que tenía que hacerlo. Para mi gente. Estoy orgullosa de haberlo hecho”, dijo. “Mis padres son migrantes. (…) Tienen papeles. Pero el hecho de que me los arrancaran, incluso a esta edad, no quiero imaginar a los niños más pequeños… ¿Qué estamos haciendo?”, concluyó Nezza.

"Nos quieren por motivos económicos"

La postura de los Dodgers se suma a la de artistas y deportistas latinos y mexicanos que, aunque suelen hacer negocios millonarios gracias a sus paisanos del lado norte de la frontera, han elegido guardar silencio ante la situación.

Y en redes sociales no ha pasado desapercibido. "Cuando son noches con temática de herencia latina, los Dodgers piden que los latinos vengan a sus juegos, venden micheladas y comen comida latina, pero hoy no dicen ni pío de ellos cuando se trata de ICE", escribió en Threads la comediante Karina Reyes, en referencia a las siglas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, encargada de llevar a cabo las redadas masivas antimigrantes.

"Fueron a la Casa Blanca mientras la gente estaba siendo deportada", escribió otro usuario en la misma red social, con respecto a la visita de los Dodgers a la Casa Blanca de Trump en abril, luego de ganar por octava ocasión la Serie Mundial el año pasado.

I have supported this team for over 40 years. Through winless decades and mediocre ownerships, this organization has always acted with class. What happened to me today is wildly unacceptable. The @Dodgers have lost the plot and the city this week. Shameful #Dodgers https://t.co/DnAO5pxq9x pic.twitter.com/1HjX7N1ql3 — jonathan (@Boozeology) June 15, 2025

La situación es tan tensa en el estadio que incluso un aficionado estadounidense blanco denunció en Twitter que le negaron la entrada al partido del sábado por llevar un sarape, lo cual la organización consideró "ofensiva". "He apoyado a este equipo por más de 40 años. A lo largo de décadas sin victorias y con dueños mediocres, esta organización siempre ha actuado con clase. Lo que me sucedió hoy es totalmente inaceptable. Los @Dodgers han perdido el control y la ciudad esta semana. Es una vergüenza. (…) Sólo intenté mostrar solidaridad con mi comunidad", señaló.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.