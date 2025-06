Quizás presenciamos, en tiempo real, la decadencia de otro imperio, opinan RADICALES

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La intervención de Donald Trump y Estados Unidos en el conflicto armado entre Israel e Irán sólo acelerará un nuevo orden mundial y acrecenta las dudas sobre qué es lo que desea obtener el mandatario estadounidense, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

"Partimos de la pregunta de qué carajos quiere Trump. En lo personal él quiere dinero, es muy vulgar, pero es así como tal y está abocado a eso, tratando de hacer todo lo que no hizo su generación. ¿Qué quiere Trump? Dinero. Para lograrlo necesita rodearse de gente que tenga también ambición", afirmó Alejandro Páez.

El periodista mencionó que las acciones de Estados Unidos solo aceleran un cambio que no tiene un rumbo fijo.

"Yo creo que Estados Unidos está acelerando un cambio que no sabe bien a dónde va. Tiene que responder ante lo que está sucediendo en Oriente Medio, debe apoyar a alguno de los bandos, obviamente es a Israel. Donde no se han dado cuenta lo que están haciendo es con el caso migrante y particularmente con el caso mexicano."

Este día, el Presidente Donald Trump elevó la presión sobre Irán al asegurar que su país “tenía ahora el control completo y total de los cielos iraníes”.

La declaración, pronunciada tras los bombardeos masivos lanzados por el ejército israelí, fue interpretada como un ultimátum: Washington exige que Teherán baje las armas y ceda ante la ofensiva israelí, mientras el Primer Ministro Benjamin Netanyahu celebró la destrucción de numerosas lanzaderas de misiles y drones iraníes.

"Ahora tenemos el control completo y total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos detectores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el bueno de Estados Unidos", manifestó Trump a través de su perfil en la red social Truth Social.

Las declaraciones llegaron minutos después de que el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que Trump podría considerar necesario adoptar "nuevas acciones" encaminadas a frenar el programa de enriquecimiento de uranio en Irán.

Al respecto, Álvaro Delgado mencionó que a pesar de que Estados Unidos destaca por su poderío militar no se puede ocultar que se encuentra en decadencia.

"El desfile refleja lo que es Estados Unidos actualmente, una potencia militar, la principal del mundo, en decadencia, a un Presidente que agrede de manera criminal a quienes tienen un color de piel distinto a los supremacistas, incluyendo a estadounidenses. Revela también un enorme miedo del imperio, un enorme temor de ser vulnerado desde su territorio".

Delgado reiteró que Estados Unidos teme a todos aquellos que son distintos y a su vez, ese temor lo vuelve mas peligroso debido a que es un país acostumbrado a la guerra.

"Hay un enorme miedo en Estados Unidos a los diferentes, a los distintos, a que invadan ya no solamente su territorio, su estado vital. Eso hace muy peligroso a un país muy acostumbrado a la guerra, a agredir, no a poner paz porque no es cierto que Estados Unidos sea una potencia de paz. Lo que estamos viendo hoy en tiempo real en el mundo tiene que ver con Donald Trump y tiene que ver con la biografía criminal de Estados Unidos que hoy una vez mas está presente por su enorme miedo y decadencia."