Mientras EU caza migrantes y se autoflagela, China se reorienta para entrar al mundo

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– China se ha abierto nuevos caminos, como lo hizo en décadas pasadas, mientras enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos. El Presidente Donald Trump va en sentido contrario: cuando una recesión amenaza a su país, intenta desarticular el poderoso brazo dentro de su economía que significan los trabajadores mexicanos y latinos en general.

En lo que va de año, explica, el superávit comercial de China con el resto del mundo asciende a casi 500 mil millones de dólares, un aumento de más del 40 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Leah Fahy, economista especializada en China de Capital Economics, le detalla al diario estadounidense: “China tiene muchísimos productos que necesita exportar, y aunque Estados Unidos le imponga aranceles, es prácticamente imposible detener los cambios en los flujos”.

El aluvión de exportaciones chinas es consecuencia de las políticas gubernamentales y de la desaceleración de la economía nacional. Para amortiguar el impacto de la crisis inmobiliaria que redujo la riqueza de millones de hogares, Pekín lleva varios años invirtiendo en sus sectores manufactureros, que producen muchos más productos de los que demanda el país, indica el Times.

“Al desviar el flujo de sus productos hacia el Sudeste Asiático, Latinoamérica y Europa, China ya ha mitigado el impacto económico de la caída de la demanda estadounidense. Sin embargo, esto la coloca en una situación de posible conflicto con socios comerciales que también se enfrentan a la presión de Washington. Trump amenaza con imponer aranceles elevados a los mismos países que se ven inundados de productos chinos, como Vietnam, Camboya e Indonesia. Estos aranceles se han suspendido, por ahora, para su negociación. Algunos países se han beneficiado del aumento de la inversión de empresas extranjeras que intentan trasladar su producción de China lo antes posible”, agrega el texto de The New York Times.

Aunque Trump ha perturbado el comercio con niveles arancelarios nunca vistos en un siglo, “el drástico cambio en las exportaciones chinas ya se estaba gestando mucho antes de que asumiera el cargo en enero. La crisis inmobiliaria de China —un exceso de viviendas, la caída de los precios y las quiebras generalizadas— comenzó a repercutir en la economía en 2021. Los responsables políticos chinos no perdieron tiempo en desviar préstamos baratos de los promotores a exportadores y fabricantes, una medida que finalmente compensó el desplome de la construcción, que en su apogeo contribuyó a un tercio del crecimiento económico”, dice el diario.

Estados Unidos, sin embargo, parece tener otras prioridades. “Cuando agentes federales allanaron Glenn Valley Foods en Omaha, Nebraska, el martes pasado, arrestaron a unos 75 trabajadores de la procesadora de carne, aproximadamente la mitad de la línea de producción. Al día siguiente, la planta operaba a aproximadamente el 15 por ciento de su capacidad y un equipo mínimo se esforzaba por atender los pedidos. El director ejecutivo Gary Rohwer no ve un futuro sin trabajadores inmigrantes. 'Sin ellos, no habría industria’”, cuenta esta mañana, en otro reportaje, The Wall Street Journal.

El diario económico y financiero estadounidense dice que la agresiva campaña de deportación de Trump ha chocado con una realidad económica: industrias clave en Estados Unidos dependen en gran medida de trabajadores que viven ilegalmente en el país, muchos de ellos desde hace décadas. “Esto representa un gran desafío para la Administración, que se desarrolla en tiempo real, con líderes empresariales que instan a una estrategia más blanda, mientras que los antiinmigratorios de línea dura exigen más deportaciones”.

“El conflicto podría ser difícil de desentrañar, y están surgiendo indicios públicos de un enfrentamiento dentro de la Administración. A finales de la semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó a los agentes de inmigración que suspendieran los arrestos en granjas, restaurantes y hoteles, enfatizando que las redadas deberían centrarse en las personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentos y tienen antecedentes penales”, reporta The Wall Street Journal.

