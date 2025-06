El entorno de la Alcaldesa de Acapulco huele mal. Y puede oler aún más mal

La actual Alcaldesa de Acapulco, Guerrero, se ha visto envuelta en una serie de polémicas, la última: el presunto ejercicio ilícito del servicio público luego de que no transparentara casi 900 mdp ante la Auditoría Superior del estado.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- En el centro de la polémica se encuentra, nuevamente, Abelina López Rodríguez, Alcaldesa del municipio de Acapulco, Guerrero, quien es señalada por presunto manejo irregular de casi 900 millones de pesos, polémica que se suma a otros escándalos a lo largo de su vida política, como cuando confesó el soborno que hizo a un Juez o cuando justificó la rapiña que tuvo lugar tras el paso del huracán “Otis”.

La Edil se encuentra en la mira de la Auditoría Superior del estado (ASE) de Guerrero, la cual inició una investigación por presuntas irregularidades halladas en el manejo de recursos públicos federales, específicamente 898 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, hecho por el que el organismo local interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado (FGE).

El 3 de junio, la Auditoría estatal interpuso una denuncia formal contra López Rodríguez, a quien está acusando de ejercicio ilícito del servicio público y por ocultar información oficial en el uso de recursos federales que estaban destinados para obras públicas. A través de una ficha informativa, la ASE informó que también presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) estatal.

Según el informe de la Auditoría del estado, los 898 millones fueron canalizados desde el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (Fortamun), por ello en ese mismo documento incluyó 10 promociones para sancionar por responsabilidades graves. La ASE hizo requerimientos de información al Ayuntamiento a principios de abril, mismos no fueron solventados.

La administración acapulqueña tenía hasta el 27 de mayo, para presentar a la ASE su informe de comprobación de los 898 millones de pesos, sin embargo, López Rodríguez sostuvo que al único órgano fiscalizador que rinde cuentas es a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a lo que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Joaquín Badillo Escamilla, respondió que la Edil tampoco comprobó esa cantidad ante la ASF.

Mientras la ASE ha sostenido que sí puede verificar el uso de recursos federales, aunque la redacción del artículo 116 de la Constitución no deja el tema del todo claro, la Presidenta municipal de Acapulco acusó al Gobierno estatal, encabezado por la también morenista Evelyn Salgado Pineda, de “persecución política y violencia de género” y han enfatizado que durante toda su gestión se ha conducido con honestidad.

“Siempre he dicho que cuando no se roba, el dinero alcanza y alcanza bien. Por eso he defendido siempre mi honestidad y la voy a seguir defendiendo hasta el último momento de mi vida. Quienes conocen de mí, saben que jamás tomaría un solo peso que no es mío”, sostuvo Abelina quien aseguró que ella tiene “moral, formación política y ética”, porque inició cuando “se formaron los luchadores sociales con ideales y principios”, dijo la Edil.

“Yo no vine a robarles, lo demás es solamente alharacas para ver como bajan a Abelina de este trabajo que estamos haciendo con mucha honestidad. Yo seguiré trabajando con mis convicciones y seguiré demostrando mi honestidad. El tiempo me va a dar la razón y públicamente habré de demostrárselos”, ahondó la Alcaldesa en su conferencia semanal, en donde aseguró que el tiempo le daría la razón.

Ante estas acusaciones en contra de la Edil, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que es obligación de los servidores públicos la rendición de cuentas, por lo que exhortó a la Alcaldesa a esclarecer cualquier irregularidad que exista. “Si hay alguna cosa, tiene que aclararla la Presidenta Municipal de Acapulco", comentó la mandataria federal durante su habitual conferencia de prensa matutina del pasado 30 de mayo.

Luego de las acusaciones que hizo la ASE, el 6 de junio, la Alcaldesa López Rodríguez dijo que promovió un amparo, aparentemente para averiguar si ya existe algún citatorio o acción de la FGE en su contra. En tanto, Miguel Jaimes Ramos, síndico municipal, promovió una controversia constitucional contra la ASE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para detener las acciones en contra del municipio de Acapulco.

En la controversia, que el mismo 6 de junio fue admitida por la presidencia de la Corte, la cual notificó que el recurso fue turnado al Ministro Javier Laynez, se argumentó que el órgano fiscalizador estatal incurrió en una “notoria invasión de competencias” de la ASF, única facultada para revisar el manejo de fondos federales.

Será el Ministro Laynez el encargado de acordar si admite la demanda y, lo más importante, si concede una suspensión para congelar acciones de las autoridades estatales contra la Alcaldesa Abelina López Rodríguez y los funcionarios municipales que estén involucrados en el caso. Una suspensión de este tipo protegería al Ayuntamiento por tiempo indefinido, ya que la disputa no alcanzaría a ser resuelto por la SCJN actual, que dejará de sesionar en agosto.

No obstante, esta no es la primera vez que la ASE denuncia ante el TJA al Gobierno municipal de Acapulco.

Lo mismo ocurrió en 2024, debido a que la Alcaldesa, quien ese año terminó su primer mandato en el puerto guerrerense y logró la reelección para un segundo periodo, no comprobó ante la Auditoría estatal más de 200 millones de pesos del mismo fondo federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

Pero no son lo únicos escándalos en los que se ha visto envuelta la Alcaldesa de Acapulco, en enero de 2022, durante el primer mandato de Abelina López en el municipio de Acapulco, la edil responsabilizó de la violencia a “la calor” y la mala alimentación que pudieran llevar los ciudadanos, incluso, comentó en que en ese momento, aún temporada de invierno, los índices delincuenciales habían disminuido en Acapulco.

“La calor también puede ser un factor para la violencia, una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más carbohidratos, te acelera”, explicó en entrevista a medios locales, comentarios que desataron críticas, por lo que la Alcaldesa, en lugar de retractarse, salió nuevamente a asegurar que sus dichos fueron en base a artículos que había leído.

“A raíz de una charla con especialistas, leí un artículo de la BBC en el que se habla, a grandes rasgos, de que las altas temperaturas pueden provocar cambios en la actitud o el ánimo de las personas, hasta provocar incluso hechos violentos”, sostuvo Abelina López, quien finalmente tue ofrecer una disculpa a la ciudadanía.

La calor, uno de los factores que propician la violencia...¡ah! Y también consumir carbohidratos. "El tema de género " dice que también. Desde luego no tiene una caraja idea de lo que está hablando. Palabras de la presi de Acapulco, Abelina López Rodríguez. pic.twitter.com/V2WHCr5oWa — Momedelmoral (@momedelmoral) January 25, 2022

En octubre de 2020, cuando era diputada federal por Morena, López Rodríguez confesó, ante el pleno de la Cámara de Diputados mientras se discutía una minuta con la que se buscaba ampliar el catálogo de delitos que deberían castigarse con prisión preventiva, que sobornó a un Juez del Ministerio Público Federal de Acapulco para que le otorgara un juicio abreviado.

“¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo, tuve que dar la modifica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”, sostuvo la entonces legisladora morenista durante su intervención en sesión ordinaria, lo que le valió que el resto de diputados la calificara de “corrupta”, pero en respuesta López Rodríguez los llamó ignorantes.

“Por eso digo que los verdaderos violadores del derecho son ustedes y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia. ¿De qué honestidad?, más bien vinieron a hablar pura barbaridad”, agregó la entonces Diputada, quien mantuvo su versión, de la que detalló que los hechos tuvieron lugar durante la Administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, incluso aseguró que tenía pruebas del pago que hizo, “tengo copias certificadas”, dijo.

La diputada de Morena @AbelinaLopezR aceptó públicamente que cometió un delito y nadie le va a hacer nada. Porque México. pic.twitter.com/hVdJcPsLNi — vampipe ⍨ (@vampipe) October 13, 2020

En septiembre de 2021, cuando aún no asumía como Alcaldesa de acapulco, Abelina López entregó a la entonces presidenta municipal saliente del ayuntamiento, Adela Román Ocampo, una solicitud por 200 millones de pesos, sin embargo, conforme a la ley de disciplina financiera, la morenista aún no estaba dentro del plazo para su millonaria petición, ya que esta se debe de realizar en tiempo, forma y de acuerdo con el presupuesto que se le asigne a su Administración.

La entonces Edil electa justificó su solicitud para la adquisición de 97 camiones que servirían para atender la recolección de basura y la escasez de agua por la que atravesaba el municipio, ya que, por medio de su perfil de Facebook, López Rodríguez detalló que 63 camiones estarían destinados a recolectar basura y otros 34 serían pipas de 10 mil litros de agua que se distribuiría en las colonias que carecían de este servicio.

Luego del paso del huracán “Otis”, en octubre de 2023, la Alcaldesa de Acapulco justificó los saqueos que la ciudadanía llevó a cabo en diversas tiendas del puerto, argumentando que se trataba de cohesión social y no de robos. "Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos, quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno", dijo en declaraciones a medios.

Sin embargo, la Edil morenista sostuvo que sí habría castigos para los ciudadanos que estuvieran robando artículos diversos que no fueran productos alimenticios. Incluso, justificó sus dichos al referirse al caso de un hombre que fue capturado luego de que intentó robarse un automóvil.

Los saqueos son "cohesión social", dice la alcaldesa morenista de #Acapulco, Abelina López 🤔 pic.twitter.com/yKtHiw5x3y — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 28, 2023

Abelina López Rodrigues tiene una larga trayectoria en la política. Fue una de las fundadoras del ahora desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) y entre 1999 y 2002, se desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Acapulco. Además, ha sido Diputada en el Congreso del estado de Guerrero en dos ocasiones, de 2005 a 2008 y de 2012 a 2015.

Su militancia en Morena se remonta a 2017, partido por el que fue Diputada Federal en 2018, en la LXIV Legislatura. Después, en 2021, ganó las elecciones con las que logró encabezar la presidencia municipal de Acapulco, cargo por el que se reeligió tres años después, en 2024, cuando logró el triunfo electoral e inició un segundo periodo en el famoso puerto.

– Con información de El Sur

