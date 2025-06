VIDEO: Agentes arrestan a aspirante demócrata a Alcalde de NY por apoyar a migrantes

MADRID, 17 de junio (EUROPA PRESS).- El auditor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, y candidato en las primarias demócratas a Alcalde ha sido detenido este martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un incidente en un Tribunal especializado en migración.

"Me siento realmente nerviosa y asustada. Mi esposo es candidato a Alcalde, es un funcionario electo de la ciudad, es ciudadano estadounidense y tiene pasaporte estadounidense", ha subrayado su mujer, Meg Barnette, en declaraciones a la prensa.

Barnette ha explicado que Lander había acudido a la Corte para mostrar apoyo a aquellos migrantes que se enfrentan a un proceso de deportación. "A muchos se les decía que sus casos eran desestimados sin que pudiesen entender cuáles eran las consecuencias de esas decisiones", ha agregado.

Hi, this is Meg Barnette, Brad's wife.

While escorting a defendant out of immigration court at 26 Federal Plaza, Brad was taken by masked agents and detained by ICE.

This is still developing, and our team is monitoring the situation closely. pic.twitter.com/jekaDFjsT1

