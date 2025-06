La oposición mexicana utiliza la partida de Trump en el G7 para atacar a Sheinbaum

La oposición mexicana atacó a la Presidenta Claudia Sheinbaum al difundir imágenes manipuladas y mensajes ofensivos que buscaban ridiculizarla tras la salida anticipada del Presidente Donald Trump de la Cumbre del G7.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Vestida de blanco, como una novia plantada en el altar. Así se exhibió en una imagen falsa a Claudia Sheinbaum luego de que Donald Trump abandonó la Cumbre del G7 en Canadá antes de que se concretara el encuentro con la Presidenta mexicana. La imagen forma parte de la más reciente campaña de desprestigio que se ha orquestado contra la mandataria mexicana, la cual ha sido alimentada desde la oposición.

El experredista Guadalupe Acosta Naranjo, por ejemplo, incluso fijó la publicación en su perfil de la red social X (antes Twitter) con el mensaje: “Le hicieron la Noroniña”, en alusión al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ciertamente no fue el único que redujo el papel de la Jefa de Estado al de una mujer rechazada en un altar imaginario.

No es la primera vez que la Presidenta de México es objeto de este tipo de ataques, pero sí es una muestra clara del tipo de violencia que enfrenta una mujer en el ejercicio del poder. Esta vez, el pretexto fue la expectativa de una reunión bilateral con Donald Trump que finalmente no ocurrió, no por voluntad de México, sino por decisión del mandatario estadounidense, quien se retiró anticipadamente de la Cumbre.

Le hicieron la Noroniña… 😈 pic.twitter.com/7wXgEOt0YM — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) June 17, 2025

A pesar de ello, el viaje de Sheinbaum a Canadá no giraba en torno a este encuentro. Como parte de su agenda oficial en la Cumbre de Líderes del G7, sostuvo reuniones bilaterales y multilaterales de alto nivel. En Calgary, Alberta, mantuvo un diálogo privado con el Consejo Empresarial de Canadá; posteriormente, se reunió con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, con el Consejo Europeo y con la Comisión Europea. En el resto de la jornada, participaría en la plenaria de la 51ª Cumbre de Líderes y se esperaba un encuentro bilateral con el Canciller federal de Alemania, Friederich Meraz, así como con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney.

A pesar de esta agenda diplomática activa, desde México la oposición prefirió centrarse en el espectáculo de la burla. Y en lugar de hablar del contenido de las reuniones o de los posicionamientos de México en temas como el cambio climático, la migración o la transición energética, prefirió convertir una decisión unilateral de Estados Unidos en una afrenta personal hacia Sheinbaum, y en un motivo de escarnio público.

Durante la Cumbre del G7, saludamos con mucho gusto al presidente de la República de Sudáfrica, @CyrilRamaphosa, quien también encabeza el G20. Continuamos fortaleciendo la cooperación y fraternidad entre nuestras naciones. pic.twitter.com/4ImDRllXQl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 17, 2025

En redes circularon representaciones ofensivas generadas por inteligencia artificial o ilustración, todas diseñadas con un objetivo: ridiculizar a la Presidenta de México. En una de ellas se caricaturiza a una figura con cuerpo de lagarto, coleta y uniforme de mesera, sentada sola en un restaurante con una mesa reservada para “Donald Trump y fraudes”. Otra vez, la burla apunta a lo estético, a lo simbólico, a lo humillante. No se critica la política, se ataca a la persona.

Desde el inicio de su gestión, Sheinbaum ha sido objeto de señalamientos y burlas que no se dirigieron en otros sexenios a los presidentes hombres. A ella se le ha llamado “presirvienta”, una palabra cargada de desprecio clasista y machista, que mezcla lo doméstico con lo servil, algo que jamás fue utilizado para presidentes varones, a quienes se les insultaba —cuando se les insultaba— con términos relacionados a su capacidad intelectual, su alcoholismo, o su autoritarismo. Nunca por ser hombres.

La Presidenta dijo la semana pasada que la oposición está llena de odio y que lo único que busca, pareciera, es que le vaya mal al país. En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que no todos comparten dichas posturas.

"Tienen actitudes yo diría antipatriotas. ¿Cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación con Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía o su odio porque están llenos de odio", expresó.

Lo ocurrido con las imágenes y los comentarios difundidos por personajes de la oposición no es un hecho aislado. Es parte de una campaña discursiva que busca minar la autoridad moral y política de Sheinbaum a través de recursos misóginos. El propio Donald Trump negó que el motivo por el que abandonó la Cumbre del G7 hayan sido los esfuerzos diplomáticos para un alto al fuego entre Israel e Irán, al tiempo que cargó contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por afirmar que ese era el objetivo.

En su cuenta en la red social Truth Social escribió: "El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo equivocadamente en busca de publicidad que dejé la Cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington para trabajar en un 'alto al fuego' entre Israel e Irán. ¡Incorrecto!”.

"No tiene ni idea de por qué estoy de camino a Washington, pero no tiene nada que ver con un alto al fuego. Es algo mucho más importante que eso", manifestó. "Ya sea adrede o no, Emmanuel siempre se equivoca", zanjó el Presidente de Estados Unidos, quien poco antes había lamentado que Irán no hubiera alcanzado previamente un acuerdo y había recalcado que "todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán".

Horas antes, Macron indicó desde Canadá que existía una propuesta para un acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán. Sostuvo que Trump había informado a sus pares del G7 que Washington participó en conversaciones con vistas a alcanzar una tregua entre estos dos países.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.