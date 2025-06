Sheinbaum pone la migración en la mesa durante el G7: "merecen reconocimiento"

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso este martes en la plenaria de la 51ª Cumbre de Líderes del Grupo de los siete (G7), en Kananaskis, Alberta, Canadá, la celebración de una Cumbre por el Bienestar Económico con el propósito de fortalecer una cooperación efectiva para el desarrollo y reconoció el papel de la migración en las economías del mundo.

Sheinbaum propuso que participen los países miembros del G7, las naciones invitadas a la cumbre de este año, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como otros países interesados para abordar la construcció de un comercio justo y recíproco, como base de una paz duradera.

A través de un comunicado, el Gobierno Federal sostuvo que, en un mundo marcado por interdependencias, ningún país puede aislarse y prosperar a costa del sacrificio ajeno. "Apostar por la cooperación, es en última instancia, apostar por un futuro común, basado en la justicia", añadió.

En la plenaria del G7, en la que participaron Canadá, Sudáfrica, Francia, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, México, Alemania, India, Japón, Australia, Italia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo Europeo, el Banco Mundial y la Comisión Europea, la mandataria subrayó: “Que este G7 no sea solo una reunión de potencias, sino un espacio de responsabilidad compartida, porque el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él”, destacó Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que asistió al G7 como representante de un pueblo digno y orgulloso que ama su historia, su cultura y que se ha caracterizado históricamente por ser promotor de la paz, el desarme y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Dear @Claudiashein, Mexico is a key partner for Europe.

From tackling climate change to boosting trade and investment, we’re committed to deepening our cooperation.

We look forward to signing our modernised 🇪🇺🇲🇽 agreement — and visiting you in Mexico! pic.twitter.com/oXLjVyJf7b

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 18, 2025