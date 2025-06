"Erick", de categoría 3, llegaría a costas del Pacífico en categoría 4: autoridades.

El huracán "Erick" podría alcanzar la categoría 4 antes de impactar en las costas de Oaxaca y Guerrero la madrugada del jueves 19 de junio.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió esta noche un aviso extraordinario en el que pidió resguardarse y mantener la calma ante la llegada del huracán "Erick"que ya ha alcanzado la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y podría golpear las costas de Guerrero y Oaxaca como categoría 4. Debido al rápido incremento del fenómeno, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) elevó la alerta de naranja a roja (peligro máximo).



“Si viven cerca de ríos o en lugares bajos, trasládense a los albergues; manténganse juntos, informados a través de las vías oficiales. [...] Voy a estar muy atenta de lo que suceda esta noche, manténganse juntos y mantengan la calma. Juntos vamos a salir adelante”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

La titular del Ejecutivo destacó que se suspendieron todas las actividades en Guerrero y Oaxaca, ya que se espera que huracán impacte en el límite de estas entidades madrugada de este jueves.

Aviso importante sobre el huracán Erick categoría 3, que avanza hacia las costas de Guerrero y Oaxaca. Mantengámonos informados.

Por su parte, la CNPC emitió una alerta de peligro máximo y detalló que, al corte de las 20:00 horas, el centro del ciclón se localizaba a 90 kilómetros (km) al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 260 km al sureste de Punta Maldonado, Guerrero. Además, advirtió que este podría intensificarse antes de tocar tierra.

"El huracán #Erick, de categoría 3, continúa intensificándose frente a las costas del Pacífico mexicano. No se descarta que alcance categoría 4 antes de impactar territorio nacional", alertó.

Este fenómeno provoca viento de 190 a 200 km/h, con rachas mayores a 210 km/h en costas de Oaxaca y Guerrero; y de 60 a 80 km/h, con rachas de 100 a 120 km/h en la costa de Chiapas, incrementándose durante la noche.

A la par, se prevén lluvias de puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm) en Oaxaca y lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero y Chiapas. En tanto, el oleaje va de los seis a ocho metros en las costas de Oaxaca y Guerrero, y alcanza los cinco metros en la costa de Chiapas, pero aumentará por la noche.

Boletín #SIATCT No. 06 (20:00 h) ⚠️ El huracán #Erick, de categoría 3, continúa intensificándose frente a las costas del Pacífico mexicano. No se descarta que alcance categoría 4 antes de impactar territorio nacional.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda escribió en X, antes Twitter: "Hemos activado acciones urgentes para proteger la integridad de las y los guerrerenses. Por tu seguridad, toma en cuenta esta medida preventiva: suspensión de movilidad en Acapulco y municipios costeros a partir de hoy, miércoles 18 de junio, a las 20:00 horas".

Salgado Pineda insistió de manera contundente a la población que no salga al exterior.

Entre las acciones, el Gobierno guerrerense determinó el paro de actividades en oficinas públicas, la suspensión de clases para el 18 y 19 de junio, así como la custodia de la Guardia Nacional de las unidades de abasto. El Consejo Estatal de Protección Civil se encuentra en sesión permanente.

Ante el riesgo que representa #Erick, huracán categoría 3, hemos activado acciones urgentes para proteger la integridad de las y los guerrerenses. Por tu seguridad, toma en cuenta esta medida preventiva: SUSPENSIÓN DE MOVILIDAD en Acapulco y municipios costeros a partir de hoy,…

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la población de Oaxaca y Guerrero resguardarse en sus hogares o acudir a los refugios dispuestos por las autoridades, pues el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias, así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas, que podrían provocar inundaciones y deslaves.

"La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que el huracán 'Erik' ya es categoría 2 y entrará en las costas de Oaxaca y Guerrero en las primeras horas del jueves 19. Se pide a la población permanecer en sus hogares, si vive en zonas bajas y cerca de cauces de ríos acudir a los refugios dispuestos. Se han suspendido clases y se alerta a la población. Plan DN-III-E y Marina están en marcha. Por favor estar atentos a la información oficial", informó la Presidenta.

Hace unas horas, la Gobernadora Salgado Pineda desmintió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vaya a realizar cortes en el suministro eléctrico para esta noche.

Me informan que el área de comunicación social de la @CFEmx ha desmentido el rumor que está circulando sobre un supuesto corte de luz a las 11 de la noche. La CFE emitirá un comunicado más tarde para aclararlo. Les pido no hacer caso a rumores y mantenerse informados por…

"Me informan que el área de comunicación social de la CFE ha desmentido el rumor que está circulando sobre un supuesto corte de luz a las 11 de la noche. La CFE emitirá un comunicado más tarde para aclararlo. Les pido no hacer caso a rumores y mantenerse informados por canales oficiales. En momentos como este, es muy importante no generar ni compartir información falsa", pidió Salgado.

Por el momento se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Acapulco, Guerrero, hasta Puerto Ángel, Oaxaca; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde el oeste de Acapulco, hasta Técpan de Galeana; y zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde el este de Puerto Ángel hasta Salina Cruz, Oaxaca.

¿Cuáles son las medidas de prevención ante la Alerta Roja por el huracán "Erick"?

Se suspende la movilidad, excepto de las autoridades y cuerpos de emergencia, en las localidades de Guerrero y Oaxaca que serán afectadas.

Se suspenden las clases en todos los niveles en las zonas de riesgo.

Se pondrán en operación refugios temporales para la población que habita en zonas de riesgo.

Se ordena la evacuación de las personas que residen en zonas de alto riesgo.

Se desplegará personal de los tres niveles de gobierno para atender la emergencia.

Se reforzará la presencia de elementos de seguridad pública.

Protección Civil emite recomendaciones para protegerse de huracanes

No salir de casa y permanecer en un lugar seguro. Alejarse de ventanas para evitar lesiones si éstas se rompen. Permanece en tu hogar o refugio temporal hasta que las autoridades informen que el peligro terminó. Conserva la calma y mantenerse informado. No tirar basura u otros objetos en la calle, ya que esto puede provocar inundaciones. No intentar cruzar ríos crecidos o corrientes de agua muy fuertes. No transitar en vehículos en zonas inundadas, ya que pueden ser arrastrados por las corrientes. Evitar tocar postes, cajas de luz o cables de energía eléctrica. Evacuar inmediatamente los inmuebles ubicados en laderas que muestren agrietamientos. Evitar la navegación marítima y no permanecer en las embarcaciones. Vigilar los amarres de embarcaciones.