"Erick" ya es categoría 2. CSP pide a la gente quedarse en casa o acudir a refugios.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- Ante la inminente llegada del huracán "Erik" a las costas de Oaxaca y Guerrero prevista para las primeras horas del jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la población de dichos estados resguardarse en sus hogares o acudir a los refugios dispuestos por las autoridades, pues el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias, así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas, que podrían provocar inundaciones y deslaves.

Al corte de las 15:00 horas, la tormenta se encontraba a 135 kilómetros (km) al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 300 km al sureste de Punta Maldonado, Guerrero. El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que "Erik" se desplaza haca el noroeste (315°) a 15 km/h.

Por su parte, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pieneda, desmintió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vaya a realizar cortes en el suministro eléctrico para esta noche.

"Me informan que el área de comunicación social de la CFE ha desmentido el rumor que está circulando sobre un supuesto corte de luz a las 11 de la noche. La CFE emitirá un comunicado más tarde para aclararlo. Les pido no hacer caso a rumores y mantenerse informados por canales oficiales. En momentos como este, es muy importante no generar ni compartir información falsa", pidió Salgado.