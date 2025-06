"Erick" ya es categoría 3 y podría aumentar, dice el SMN; Oaxaca y Guerrero en alerta

Se pronostica que el huracán "Erick" impactará en territorio mexicano en las costas de Oaxaca y Guerrero en la madrugada del jueves 19 de junio.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El huracán "Erik" ha alcanzado categoría 3 en la escala Saffir Simpson y continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia las costas de Guerrero y Oaxaca, según pudo confirmar un avión de reconocimiento del Centro Nacional de Huracanes. Sus vientos son de 205 kilómetros por hora y la presión interior sigue cayendo. El fenómeno tocará tierra en la madrugada.

"El pronóstico continúa indicando un impacto entre Puerto Escondido, Oaxaca, y Punta Maldonado, Guerrero, durante la madrugada del jueves y debido a que está presentando una rápida intensificación, no se descarta que antes de ingresar alcance la categoría 4", explicó la Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Al las 18:00 horas, Erik se localizaba a 90 km al sur-suroeste de Puerto Ángel y a 260 km al sureste de Punta Maldonado. Su velocidad permanece en 15 kilómetros por hora (km/h).

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda escribió en X, antes Twitter: "Hemos activado acciones urgentes para proteger la integridad de las y los guerrerenses. Por tu seguridad, toma en cuenta esta medida preventiva: suspensión de movilidad en Acapulco y municipios costeros a partir de hoy, miércoles 18 de junio, a las 20:00 horas".

Salgado Pineda insistió de manera contundente a la población que no salga al exterior.

Entre las acciones, el Gobierno guerrerense determinó el paro de actividades en oficinas públicas, la suspensión de clases para el 18 y 19 de junio, así como la custodia de la Guardia Nacional de las unidades de abasto. El Consejo Estatal de Protección Civil se encuentra en sesión permanente.

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la población de Oaxaca y Guerrero resguardarse en sus hogares o acudir a los refugios dispuestos por las autoridades, pues el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias, así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas, que podrían provocar inundaciones y deslaves.

"La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que el huracán 'Erik' ya es categoría 2 y entrará en las costas de Oaxaca y Guerrero en las primeras horas del jueves 19. Se pide a la población permanecer en sus hogares, si vive en zonas bajas y cerca de cauces de ríos acudir a los refugios dispuestos. Se han suspendido clases y se alerta a la población. Plan DN-III-E y Marina están en marcha. Por favor estar atentos a la información oficial", informó la Presidenta.

Hace unas horas, la Gobernadora Salgado Pieneda desmintió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vaya a realizar cortes en el suministro eléctrico para esta noche.

"Me informan que el área de comunicación social de la CFE ha desmentido el rumor que está circulando sobre un supuesto corte de luz a las 11 de la noche. La CFE emitirá un comunicado más tarde para aclararlo. Les pido no hacer caso a rumores y mantenerse informados por canales oficiales. En momentos como este, es muy importante no generar ni compartir información falsa", pidió Salgado.

Por el momento se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Acapulco, Guerrero, hasta Puerto Ángel, Oaxaca; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde el oeste de Acapulco, hasta Técpan de Galeana; y zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde el este de Puerto Ángel hasta Salina Cruz, Oaxaca.

¿Cuáles son las medidas de prevención ante la Alerta Naranja por el huracán "Erick"?

Se suspende la movilidad, excepto de las autoridades y cuerpos de emergencia, en las localidades de Guerrero y Oaxaca que serán afectadas.

Se suspenden las clases en todos los niveles en las zonas de riesgo.

Se pondrán en operación refugios temporales para la población que habita en zonas de riesgo.

Se ordena la evacuación de las personas que residen en zonas de alto riesgo.

Se desplegará personal de los tres niveles de gobierno para atender la emergencia.

Se reforzará la presencia de elementos de seguridad pública.

Protección Civil emite recomendaciones para protegerse de huracanes

No salir de casa y permanecer en un lugar seguro. No tirar basura u otros objetos en la calle, ya que esto puede provocar inundaciones. No intentar cruzar ríos crecidos o corrientes de agua muy fuertes. No transitar en vehículos en zonas inundadas, ya que pueden ser arrastrados por las corrientes. Evitar tocar postes, cajas de luz o cables de energía eléctrica. Mantenerse atento a los comunicados emitidos por las autoridades. Evacuar inmediatamente los inmuebles ubicados en laderas que muestren agrietamientos. Ubicar los refugios temporales más cercanos a su domicilio. Evitar la navegación marítima y no permanecer en las embarcaciones. Vigilar los amarres de embarcaciones.