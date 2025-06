CLOSE UP ¬ Kristi Noem tiene historial negro contra migrantes, mexicanos, nativos...

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- Kristi Noem es una ganadera y agricultora que pasó ocho años en Washington como congresista antes de ser elegida Gobernadora en 2018 y Secretaria de Seguridad Nacional en enero de 2025. Anteriormente, fue la única miembro del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, antes de eso, formó parte de la legislatura estatal.

Inicialmente, Noem fue considerada como una posible compañera de fórmula de Trump, pero todo se desvaneció cuando ella misma publicó en su libro “Sin vuelta atrás: La verdad sobre lo que está mal con la política y cómo avanzamos en Estados Unidos” cómo disparó y mató a un perro de la familia porque era "indomable" y agresivo. La historia del perro causó un gran revuelo nacional, con tanto demócratas como republicanos expresando su inquietud. Noem defendió la decisión de matar al perro.

"Amamos a los animales, pero decisiones difíciles como esta ocurren todo el tiempo en una granja", escribió Noem en X en ese momento.

We love animals, but tough decisions like this happen all the time on a farm. Sadly, we just had to put down 3 horses a few weeks ago that had been in our family for 25 years.

If you want more real, honest, and politically INcorrect stories that’ll have the media gasping,… pic.twitter.com/bKhpUkchHV

— Kristi Noem (@KristiNoem) April 26, 2024