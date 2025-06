Rusia y China acumulan "condenas enérgicas" contra Israel, pero se distancian de Irán

Rusia, por ejemplo, le ha pedido a Estados Unidos que no ataque a Irán porque desestabilizaría Oriente Medio. Por su parte, China expresó su "seria preocupación" por la escalada del conflicto e instó a los países con "influencia especial" sobre Israel —en aparente referencia a Estados Unidos— a desempeñar un "papel constructivo" para aliviar las tensiones.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- La especulación sobre una intervención estadounidense ha aumentado desde el viernes pasado, tras los ataques más intensos de Israel contra Irán en décadas. Fuentes oficiales consultadas por CNN dan casi por hecho que esto ocurrirá. Donald Trump de hecho ha exigido la "rendición incondicional" del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, calificándolo de "blanco fácil", quien a su ves ha advertido de “daños irreparables” si la Unión Americana se suma la ofensiva. La situación ha llevado a los aliados de la República Islámica, Rusia y China, a advertir sobre las consecuencias de una intervención directa de Washington, aunque todo indica que las dos potencias se manejen con cautela. Expertos consultados por la prensa occidental y china sostienen que ambos aliados de Teherán no se involucrarán en este conflicto más allá de condenas públicas.

Rusia, por ejemplo, le ha pedido a Estados Unidos que no ataque a Irán porque desestabilizaría Oriente Medio. “Advertimos a Washington contra este tipo de acciones e incluso especular sobre ello. Esto desestabilizaría radicalmente toda la situación”, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, a la agencia Interfax. En tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, afirmó a Reuters que los ataques israelíes contra la infraestructura nuclear iraní situaban al mundo a "milímetros" de la catástrofe. "¿Dónde está la preocupación de toda la comunidad mundial? ¿Dónde están los ambientalistas? No sé si creen que están lejos y que esta onda de radiación no los alcanzará. Bueno, que lean lo que ocurrió en Fukushima", dijo.

China expresó a su vez su "seria preocupación" por la escalada del conflicto e instó a los países con "influencia especial" sobre Israel —en aparente referencia a Estados Unidos— a desempeñar un "papel constructivo" para aliviar las tensiones. "Una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio no beneficia a ninguna de las partes. Los países con influencia especial sobre Israel deberían, en particular, mantener una postura objetiva y justa, asumir sus debidas responsabilidades y desempeñar un papel positivo y constructivo para aliviar la situación y evitar que el conflicto se extienda", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdoga, otro aliado de la República Islámica, ha sido más directo y ha manifestado su apoyo al "derecho de autodefensa" de Irán al tiempo que ha acusado al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "sobrepasó hace mucho al tirano Hitler en lo relativo al crimen de genocidio".

Pan Guang, experto en estudios de Oriente Medio de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, afirmó al South China Morning Post que China se centrara en la diplomacia y los llamamientos a la paz, en lugar de una intervención sustancial. Pan añadió que Pekín podría adoptar una postura más moderada y abstenerse de tomar partido, en parte debido a su deseo de preservar los lazos comerciales con Israel y a su posible frustración por el limitado progreso en la cooperación económica con Irán.

En tanto, Nikita Smagin, experta en las relaciones entre Rusia e Irán, declaró a The New York Times, que "Rusia, en lo que respecta a Irán, debe sopesar la posibilidad de un enfrentamiento con Israel y Estados Unidos, por lo que salvar a Irán obviamente no vale la pena". Los analistas afirman que es improbable que Putin se involucre militarmente en el conflicto o que arme a Teherán de forma demasiado agresiva. En parte, esta cautela surge del temor a distanciarse de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, dos socios cada vez más importantes para Moscú que no verían con buenos ojos un Irán más poderoso. Pero también se debe a que sus fuerzas ya están atrincheradas en Ucrania.

De acuerdo con CNN Estados Unidos parece estar a punto de sumarse al conflicto de Israel con Irán con un posible ataque a las principales instalaciones nucleares del país, incluida la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordo, según le informaron dos funcionarios familiarizados con las conversaciones en curso. Estas fuentes sostienen que Trump se muestra cada vez más receptivo a la idea de usar activos militares estadounidenses para atacar las instalaciones nucleares iraníes y se muestra reticente a la idea de una solución diplomática a la crisis.

Las posturas de China y Rusia frente a la embestida israelí contra Irán y, particularmente, el respaldo de Estados Unidos han sido seguidas de cerca por la prensa occidental. The Wall Street Journal expuso que “si se corta el suministro de petróleo a Irán, China pagará el precio”. El texto de Carol Ryan refiere que si Israel ataca los centros de exportación de energía de Irán, el gigante asiático podría verse privado de un flujo de petróleo barato.

“Más del 90 por ciento de las exportaciones petroleras de Irán se dirigen actualmente a China, según la empresa de datos de materias primas Kpler. La mayor parte es adquirida por pequeñas refinerías chinas de tipo tetera, agrupadas en la región de Shandong, que operan independientemente de las compañías petroleras estatales. En 2022, optaron masivamente por el petróleo iraní ilícito para proteger sus márgenes”, expone el Journal.

Irán, añade, exporta alrededor de 1.7 millones de barriles de crudo al día, menos del 2 por ciento de la demanda mundial. “Estados Unidos reimpuso sanciones a las exportaciones petroleras de Teherán a finales de 2018, pocos meses después de que el presidente Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán durante su primer mandato. La mayoría de los países se niegan a aceptar el crudo iraní sancionado, por lo que Teherán se ve obligado a venderlo con descuento y a encontrar formas encubiertas de introducirlo en el mercado. Utiliza una ‘flota oscura’ de petroleros que navegan con los transpondedores apagado”.

En ese sentido el diario estadounidense expone que si el objetivo de Israel es buscar un cambio de régimen en Irán, podría verse tentado a cortar los fondos petroleros de Teherán. “Un ataque en la isla Kharg, en el Golfo Pérsico, de donde zarpan la mayoría de los petroleros iraníes, detendría la mayor parte de las exportaciones petroleras del país” refiere. “Esto conmocionaría a los mercados petroleros y podría distanciar a la Casa Blanca. Trump no quiere que los estadounidenses paguen precios más altos de la gasolina. Pero el grupo de productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP) tiene mucha capacidad disponible que podría reincorporarse al mercado con relativa rapidez”.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en conjunto, tienen más de cuatro millones de barriles de petróleo al día en reserva, expone el Journal.o. “Esta válvula de escape podría aliviar las tensiones en el mercado petrolero si fuera necesario. Sin embargo, el principal cliente de Irán (es decir China) seguiría sufriendo las consecuencias si se interrumpen sus exportaciones de energía. Por primera vez en años, las refinerías privadas de China tendrían que pagar el precio completo por un barril de petróleo”.