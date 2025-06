“Pensé que siendo amigo de López [Obrador]” no pagaría “doble” al SAT: Salinas Pliego

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró en una entrevista con el medio digital Tu tía Sandra que pensaba que su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador iba a influir para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonara las deudas millonarias de impuestos.

"No tiene nada que ver con él. Fíjate no más, son auditorias que se hicieron en 2008. De 2008 a 2013, o sea, es en la época del último año de Calderón y la mitad de Peña. Por tramposos los del SAT nos quieren cobrar el doble, y entonces yo pensé que siendo amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble. Que me cobre una, si acaso. Pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, y luego cambió de opinión", aseguró el magnate.