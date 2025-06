Trump decidirá si ataca a Irán "en las próximas 2 semanas"; ve posibles negociaciones

MADRID, 19 (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca confirmó este jueves que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará la decisión de sumarse a los ataques contra Irán "en las próximas dos semanas" para dar margen a que se lleven a cabo negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

En este sentido, explicó que tiene interés en lograr "una solución diplomática" a todos "los problemas y conflictos globales de este mundo".

🚨 @PressSec shares an important message from President Donald J. Trump: "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next two weeks." pic.twitter.com/Xh3rNuURn0

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca afirmó en rueda de prensa que el acuerdo debe incluir un compromiso por parte de Irán sobre el enriquecimiento de uranio, ya que, como ha dicho en anteriores ocasiones, Teherán no puede tener armas nucleares.

Trump aseguró en la víspera que Estados Unidos "es el único" capaz de desmantelar el centro de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centrooeste de Irán. "Pero eso no significa que vaya a hacerlo", indicó en declaraciones a la prensa.

El magnate republicano afirmó el martes que sabe dónde se esconde el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, si bien resaltó que Washington no tiene pensado eliminarlo "por ahora". "Es un blanco fácil", dijo en un mensaje publicado en Truth Social.

We know exactly where the so-called “Supreme Leader” is hiding. He is an easy target, but is safe there - We are not going to take him out (kill!), at least not for now. But we don’t want missiles shot at civilians, or American…

