ENTREVISTA ¬ Hay más de 12 víctimas de Antonio, legionario detenido en México, acusan

Ana Luz Salazar, sobreviviente y activista contra el abuso clerical, señaló que, aunque no se trata de su agresor, — Fernando Martínez, quien murió impune—, la detención de Antonio María Cabrera significa esperanza para las sobrevivientes.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– La detención del sacerdote Antonio María Cabrera, integrante de los Legionarios de Cristo, es un hecho no antes visto en México, ya que por primera vez un miembro de esta poderosa congregación religiosa está en prisión en México, acusado de violación contra menores, destacó la activista y sobreviviente de abuso clerical Ana Luz Salazar, en entrevista con el programa A Las Dos.

La joven también comunicadora alertó además que el caso de Cabrera podría ser apenas la punta del iceberg ya que estima que podría haber al menos doce víctimas y una estructura de encubrimiento que sigue operando dentro de la Iglesia católica.

“Este agresor, que tenemos identificado como Antonio María Cabrera, que tiene doble nacionalidad, es español y mexicano, no tiene solo una víctima. Se habla de una niña, pero también de niños. En conversaciones con víctimas, me han hablado de más de doce”, alertó Salazar.

Cabrera está acusado por hechos ocurridos en 2004, 2007 y 2011, y fungió como director de la Facultad de Bioética en la Universidad Anáhuac, institución ligada históricamente a Marcial Maciel. Analu destacó que que es la primera vez que presencia la detención de un sacerdote legionario, a pesar de casos documentados en otros países, como España.

“Lo que tengo entendido es que hicieron todo lo posible para que en España o en otros lugares no pudieran castigarle por su delitos, por sus delitos y nada, entonces lo que les quedaba, digamos, el último gancho era México y sorprendentemente esta es la primera vez que lo puedo decir de esa manera, pues es el primer legionario en la cárcel que yo veo. Porque ni Marcelino, que agarraron en España abusando sexualmente de niñas pequeñas en el colegio había podido pisar la cárcel. Este es el primer legionario que yo me entero que está detenido, y es en México. No creí que lo fueran a ver mis ojos tan pronto”, destacó la activista.

Salazar señaló también que, aunque no se trata de su agresor, — Fernando Martínez, quien murió impune—, consideró que este hecho significa esperanza para las sobrevivientes. “Ver que un agresor de una congregación tan poderosa como los Legionarios de Cristo pueda ingresar, aunque sea de forma preventiva, a una cárcel, sí creo que es un remanso de paz para nosotras las víctimas”.

También recordó que esta congregación fue fundada por un delincuente: “Sabemos que fue creada por un pederasta, un drogadicto, un maleante como Marcial Maciel. Es imposible creer que dentro de la congregación no sigan existiendo estas prácticas”.

Salazar explicó que el caso Cabrera es importante porque ocurre dentro de un marco legal distinto: “Ahora ya opera la imprescriptibilidad del delito. Eso es resultado de una lucha que dimos junto con la entonces senadora Josefina Vázquez Mota, para que estos líderes, que ostentan poder político y social, sean juzgados conforme a ese privilegio”.

Cuestionada sobre qué patrones de encubrimiento ha detectado en su experiencia como activista, explicó que, al detectar a un abusador, la Iglesia no lo expulsa, sino que lo traslada: “Lo cambian de lugar. Lo dañamos desde chiquito, así que ya no lo ponemos como maestro, lo hacemos director. Le damos poder. Cuando ves a un obispo, un cardenal, incluso un Papa, cuestiónate cuánto tuvo que cooperar para llegar hasta ahí”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo la vinculación a proceso del sacerdote Antonio María Cabrera, de 68 años, un integrante de los Legionarios de Cristo, por su probable participación en tres hechos distintos del delito de violación en agravio de un menor de edad.

Durante la audiencia celebrada el martes en los Juzgados de Control de Tlalnepantla, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba

que fueron considerados relevantes por el órgano jurisdiccional, el cual

resolvió iniciar proceso penal en su contra.

El Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El sacerdote fue detenido el pasado 13 de junio en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México se le imputa el delito de violación, ya que en diversas ocasiones habría agredido sexualmente a un menor.

Uno de los hechos se registró el 16 de mayo de 2004, cuando habría sometido a la víctima de 7 años para cometer la agresión; en tanto que el 28 de abril de 2007, de igual forma, el probable implicado presumiblemente la amenazó para violarla. En un tercer hecho diverso, el día 23 de diciembre de 2011, el probable implicado de nueva cuenta habría agredido sexualmente a la víctima, cuando tenía 15 años de edad.

La denuncia fue presentada en diciembre de 2024 ante el Ministerio Público, que dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Con el avance de las indagatorias, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Sobre el tema, la activista lamentó que el Papa Francisco y el Vaticano solo hayan pedido disculpas sin establecer mecanismos claros de justicia y exigió que las autoridades mexicanas abran una comisión de la verdad que permita investigar estos crímenes sin interferencia de la Iglesia. “La CNDH no ha hecho nada. Yo les puse mi caso sabiendo que estaba prescrito, para que emitieran un criterio sobre el encubrimiento institucional. ¿Y qué hicieron? Me dijeron que denunciara en Cancún”.

Finalmente, Ana Luz hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad; “No estamos destruyendo a la Iglesia, estamos señalando sus violencias estructurales. Que la vergüenza cambie de bando. Tiene que estar del lado de los agresores, no del lado de las víctimas”.

Y concluyó: “No pedimos actos heroicos. Solo que las autoridades hagan su trabajo. Que haya justicia para las infancias violentadas. Y que esta estructura de encubrimiento, que sigue intacta, empiece a romperse”.

Antonio María “N” fue ingresado al Penal “Juan Fernández Albarrán” de San Pedro Barrientos.

