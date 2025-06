La CdMx recupera plantas tratadoras que estaban olvidadas en manos de privados

Ciudad de México, 22 junio (SinEmbargo).– Cuatro de las más de 20 plantas tratadoras del sistema de aguas de la Ciudad de México (CdMx) fueron privatizadas hace más de una década a empresas que priorizaron el negocio sobre el mantenimiento por lo que ya no se renovaron las concesiones, dijo el Secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza.

La planta de tratamiento "Coyoacán" fue concesionada a Operadora de Ecosistemas; la planta de tratamiento "Ciudad Deportiva" estaba concesionada a Aguas Tratadas de Iztacalco; la planta de tratamiento "Acueducto de Guadalupe" fue concesionada a Aguas Industriales de Vallejo; y la planta de tratamiento "Santa Fe" se concesionó a "H2Orizontes", ésta última en 2012.

"Quedaba pendiente de desprivatizar la operación de estas cuatro plantas tratadoras que se vencieron los plazos de las concesiones y se optó por no renovarlas para recuperarlas y que el Gobierno de la Ciudad de México las ocupara a través de la Secretaría del Agua. A algunas plantas les faltaba mantenimiento y eso es parte de los problemas de cuando se privatizan, cuando se concesionan, que la empresa tiene un interés comercial y aplican sus filosofías de gastar menos y ganar más, y le merman al mantenimiento. Ahora que ya las recuperamos a algunas de ellas las estamos rehabilitando para incrementar su capacidad de producción, modernizarlas y que tengan una operación más eficiente", aseguró en entrevista el Secretario del Agua Mario Esparza.

Algunas de las plantas privatizadas, comentó, tenían deficiencias en sus sistemas y eso también fue justificante para ya no renovar las concesiones. Pero independientemente de eso, reiteró el Secretario Esparza, la línea es recuperar las plantas tratadoras y mejorarlas con un enfoque para bienestar social.

En 2014, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, planteó "modernizar" en manos del sector privado la construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua para rehuso, así como la reparación de fugas y la instalación de micromedidores, mediante la firma de contratos de prestación de servicios a 15 años. Aunque siempre negó que la propuesta de reforma para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) significara la privatización del servicio de agua, reconoció en aquel año la participación de la iniciativa privada en financiamiento con el que no contaba el Sacmex.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX, ahora Secretaría de Agua) cuenta con 25 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, cuyos principales usos del agua tratada son riego de áreas verdes, agrícola e industrial.

Sin embargo, por la falta de mantenimiento y antigüedad de la infraestructura –la primera planta se construyó en 1956 en Chapultepec–, no tratan el 100 por ciento de su capacidad. La Secretaría planea rumbo a 2030 aumentar la capacidad de diseño y caudal de aguas tratadas en un 230 por ciento al pasar de los 1,987 litros por segundo a 4,555 litros por segundo.

A inicios de este junio la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) no renovó la última concesión a Aguas Industriales de Vallejo para la operación de la planta tratadora "Acueducto de Guadalupe", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, porque desde el 2012 la empresa no ha cumplido con los parámetros de la NOM-003-SEMARNAT-1997 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehusen en servicios al público.

Aunque la concesión obligaba a la empresa Aguas Industriales de Vallejo a realizar trabajos de mantenimiento, la planta ha estado funcionando a menos del 50 por ciento de su capacidad de 110 litros por segundo (lps) y se hallaron DQO Total (presencia de contaminantes), nitrógeno amoniacal (asociado con orines), Color y Sólidos Suspendidos Totales.

El Secretario Mario Esparza expuso que no hay relación entre los hallazgos de presencia de contaminantes en el agua tratada a medias y los reportes vecinales de agua en la red pública con presencia de contaminantes en colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

"No tiene nada qué ver. Si las empresas no trataban el 100 por ciento es porque ellos esa agua tratada la vendían a sus clientes. Esa es la diferencia ahora que la operemos nosotros, que no tenemos un objetivo comercial mercantil, sino un objetivo de bienestar común. Tenemos la responsabilidad de recolectar las aguas en el drenaje, llevarlas a nuestras plantas tratadoras, tratarlas para mejorar su calidad y retornarla al ciclo hidrológico", aseguró.