VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS).- La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04:00 horas UTC (Hora universal coordinada, por sus siglas en inglés) de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

La enorme explosión envolvió la nave mientras se encontraba en posición vertical, antes de que enormes columnas de llamas y humo se extendieran hacia el cielo nocturno, según imágenes de video del incidente.

En un comunicado, SpaceX declaró que la nave espacial "experimentó una anomalía importante" durante los preparativos para su décimo vuelo de prueba. Nadie resultó herido y los residentes locales no corren peligro, afirmó la compañía.

La causa y la magnitud exacta del incidente no se aclararon de inmediato. Sin embargo, se suma a una serie de reveses para un programa de naves espaciales fundamental para los planes de la NASA de volver a enviar tropas estadounidenses a la Luna, y también para las ambiciones de Elon Musk de enviar carga y personas a Marte, informa Bloomberg.

El mes pasado, una nave espacial se desintegró en pleno vuelo tras una fuga de propulsor y una pérdida de control. Esta pérdida fue su tercer revés consecutivo.

Musk ha declarado que planea enviar un cohete Starship a Marte con robots construidos por Tesla Inc. a partir de 2026. Existe una incógnita sobre cuánto tiempo dedicará Musk a Starship y SpaceX en el futuro, y qué cambios implementará dentro de la compañía para retomar el programa.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…

— SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025