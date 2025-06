"No es de mi interés la autonomía de las fiscalías", dice Claudia y descarta reforma

Sheinbaum destacó que el trabajo de las fiscalías debe revisarse, pero descartó que sea de su interés influir en las Fiscalía General de la República.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, al menos por parte del Ejecutivo, no existe y no hay ninguna propuesta en la mesa para reformar la Fiscalía General de la República (FGR) ni para una gran reforma profunda a las fiscalías de los estados. No obstante, reconoció que sí es necesario analizar bien el funcionamiento de estos organismos de procuración de justicia, ya que, destacó que todas las fiscalías, incluyendo la FGR, tienen cosas que mejorar.

Hoy durante su conferencia matutina y cuestionada sobre diversas versiones que aseguran que Morena tiene un proyecto para reformar las fiscalías a fin de quitarles la autonomía a esos órganos, la mandataria respondió de manera tajante, lo que ya incluso había mencionado en meses anteriores que no existe una propuesta de Gobierno sobre el tema.

“No es ningún interés nuestro, como no es interés la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, tampoco es interés de la Presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la fiscalía, pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos”.

La presidenta @Claudiashein afirmó no tener intención de intervenir en las fiscalías, aunque reconoció la necesidad de mejoras. La Presidencia propuso una reforma a la @Mx_Diputados para que los Ejecutivos estatales designen a los fiscales #Morelos #Nacional #Sheinbaum #FGR pic.twitter.com/fXqJKVcdyI — Otto Alberto Perez (@albertoperezrp) June 20, 2025

Aunque Sheinbaum insistió que no hay un plan para cambiar la Ley, sí resulta indispensable evaluar cómo operan las instituciones responsables de perseguir delitos.

“Es evidente que tiene que revisarse la autonomía de las fiscalías, y evidentemente pues ya en algunos estados tiene más tiempo , (la reforma que le dieron autonomía a las fiscalías) y a nivel federal desde 2019. Entonces tienen que analizarse, pero no es una propuesta del Gobierno federal, para poder quitar la autonomía de las fiscalías", puntualizó.

La Presidenta indicó que las fiscalías son “indispensables” para reducir la violencia, porque finalmente son los Ministerios Públicos quienes arman las carpetas de investigación y las presentan ante los jueces, en tanto que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplen tareas preventivas y de apoyo pericial.

Sin embargo, a nivel nacional el desempeño de las fiscalías, dijo la mandataria, no es igual “algunas fiscalías locales funcionan bien, otras presentan rezagos; la FGR, dijo, “funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”.

Por esos motivos dijo que sí es necesaria una revisión profunda: “Entonces creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y que otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no, es otra cosa, pero creo que es importante, mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia."

