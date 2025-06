Pensiones del Bienestar: ¿Cómo solicitar una visita domiciliaria para tener el apoyo?

Si por algún motivo, las personas interesadas no pueden asistir a realizar el trámite de incorporación o registro a las Pensiones para el Bienestar, podrán solicitar una visita domiciliaria para obtener el apoyo.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría del Bienestar abrió el registro a nivel nacional para los programas Pensiones Mujeres Bienestar y para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante el mes de junio y dio a conocer que en caso de que los interesados no puedan acudir a realizar el trámite, pueden acceder a una visita domiciliaria. Aquí te contamos cómo solicitarla.

Lo primero que deben saber los interesados es que ya queda poco tiempo para registrarse en estos programas sociales, pues la inscripción abrió desde el pasado 9 de junio y sólo estará disponible hasta mañana 21 de junio.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, se trata de un apoyo dirigido a mujeres de los 63 y 64 años de edad que consiste en un depósito de tres mil pesos bimestrales. Por su parte, el programa Pensión Personas Adultas Mayores tiene como población objetivo a todas las personas de 65 años o más, a quienes se apoya con seis mil 200 pesos cada dos meses.

❤️ #PensionesBienestar ❤️

Te comparto los DOCUMENTOS que debes llevar para registrarte a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor, del 9 al 21 de junio. Ubica el #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio en https://t.co/dJrnoQtAZE y consulta los días que le tocan… pic.twitter.com/RJUxMLl2kU — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 10, 2025

¿Cómo solicitar una visita domiciliaria para obtener una Pensión del Bienestar?

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló el pasado 9 de junio que las personas que por algún motivo no pueden asistir a realizar el trámite de incorporación o registro a las Pensiones para el Bienestar tienen la opción de solicitar una visita domiciliaria. Lo único que tienen que hacer es:

Acceder a la página oficial www.gob.mx/bienestar.

Buscar la sección de "Solicitud de visita domiciliaria".

Seleccionar el programa al que desean inscribirse (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o Pensión Mujeres Bienestar).

Elegir la razón por la cual se requiere la visita domiciliaria, como "Persona en postración", "Módulo lejano", "Vive solo" o "Necesita transporte".

Llenar el formulario con sus datos personales, incluyendo CURP, nombre, domicilio, teléfonos y referencias.

Una vez que hayas completado todos los campos, da clic en "Guardar" para registrar la solicitud y conserva el comprobante con la información de tu cita.

Es importante considerar que las visitas domiciliarias se realizan durante el periodo de registro activo y sólo para quienes no puedan acudir a los módulos. En caso de no que los interesados no puedan hacer el registro en línea, la visita domiciliaria se podrá solicitar a la Línea de Bienestar al 800-639-42-64.

💜#PensiónMujeresBienestar 💜

Si tienes 63 años del 9 al 21 de junio, regístrate a la #PensiónMujeresBienestar. Ubica el #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio en: https://t.co/dJrnoQu8Pc y verifica el día que le toca a la letra de tu apellido.@Claudiashein… pic.twitter.com/9SIpyiA54b — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 16, 2025

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Pensión del Bienestar?

Antes de iniciar el trámite, es importante conocer los requisitos necesarios, ya que contar con todos los documentos en regla facilitará el proceso y garantizará que sea rápido. Es importante subrayar que ambos programas sociales solicitan la misma documentación:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

En el caso de las personas adultas mayores tienen la posibilidad de registrar una persona auxiliar que las represente en los trámites, y debe presentar los mismos documentos.