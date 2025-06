La entrevista que desnudó a Ted Cruz, odiador de México, como corrupto e ignorante…

En una conversación con Tucker Carlson, aliado trumpista, el Senador Ted Cruz dejó varias respuestas que se hicieron virales en los siguientes días, y que revelaron su ignorancia en temas trascendentales para su país y el mundo, así como la hipocresía de muchas de sus posturas.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– La entrevista que el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, le realizó al Senador Ted Cruz evidenció en más de una manera al ultraconservador republicano de Texas. No solamente fue la ignorancia que mostró sobre Irán, un país al que Estados Unidos piensa si bombardear pronto o no, sino también sobre otros temas igual de delicados: su defensa a ultranza de Israel, acusado del genocidio palestino, y también su pasado, al hablar de cómo llegó su padre desde Cuba, acusando al "comunismo" del exilio, cuando en realidad había escapado del dictador impuesto por EU, Fulgencio Batista.

La entrevista atrajo tanta atención y Cruz quedó en evidencia en tantos temas que decidió litigar la conversación en los siguientes días, vía redes sociales. "Estoy de acuerdo en que fue interesante", escribió en X el Senador. "Pero lo habría sido aún más si Tucker no hubiera estado completamente desprovisto de información comprobada. […] Tucker estaba pretendiendo histriónicamente que los hechos objetivos no existen", añadió.

Incluso el Presidente Donald Trump opinó sobre el tema. "No sé qué está diciendo Tucker Carlson. Que consiga una cadena de televisión y lo diga para que la gente lo escuche", dijo en un evento en la Casa Blanca esta semana. Además, calificó al entrevistador como un "chiflado".

El miércoles, sin embargo, Cruz afirmó que Carlson lo había llamado por teléfono y "se disculpó" por criticarlo. El Senador calificó al expresentador como "un buen tipo". Sin embargo, el daño estaba hecho.

"La Biblia lo dice"

En la entrevista, de una hora con 37 minutos de duración, hubo un intercambio relacionado con Israel, uno de los temas que más se tocaron en la conversación. Cruz se asumió como el principal defensor de Israel. Fue entonces que el Senador explicó, en términos religiosos, por qué lo hacía.

“Como cristiano criado en la escuela dominical”, dijo Cruz, “la Biblia me enseñó: ‘Quienes bendigan a Israel serán bendecidos, y quienes maldigan a Israel serán maldecidos’. Y desde mi perspectiva, prefiero estar del lado de la bendición”, afirmó.

Entonces ambos comenzaron a discutir sobre el significado del texto. "¿Se refiere al Estado de Israel?", preguntó Carlson. Primero, Cruz responde que se refiere a la "nación de Israel". Pero después de que Carlson insistiera un poco, Cruz dijo que sí: Dios se refería a la entidad política del Israel moderno.

Ted Cruz utiliza la Biblia para justificar la intervención de 🇺🇸 en la guerra de Israel. Tucker, como cristiano, le hace ver su error: no es lo mismo el “pueblo de Israel” mencionado en la biblia, al estado de Israel actual, creado en 1948 por la ONU y un ideólogo polaco. pic.twitter.com/nWRJvJ4i4Z — Sublevados 🇲🇽 (@Sublevados_) June 19, 2025

Carlson insistió en la ignorancia de Cruz de no saber ni siquiera en qué parte de la Biblia se encontraba la frase. "Está en Génesis, pero citas una frase de la Biblia, ¿y no sabes de dónde es? ¿esa es tu teología?", reviró el entrevistador. "Mi apoyo a Israel lo comanda la Biblia", le dijo Cruz. "Espera, ¿estamos obligados como cristianos a apoyar al estado de Israel? Define a Israel, porque es importante", finalizó Carlson.

Los cuestionamientos se reflejaron en el hecho de que Israel fue fundada como nación apenas en 1948, e incluso los expertos en la historia judía recordaron en redes sociales que el nombre fue elegido poco tiempo antes de darlo a conocer por Ben-Gurión, el Primer Ministro israelí, e incluso se consideró mantener el nombre de Palestina en la región, que es como era conocida desde hacía siglos la zona, incluso para los judíos. Pero la idea más común era que la nueva nación judía llevaría el nombre más obvio: Judea.

En redes sociales también se cuestionó que un Senador con tanto poder e influencia en la administración Trump, como Ted Cruz, elegido democráticamente, se basara en los dichos de un libro religioso, una acusación que los mismos políticos estadounidenses usan para referirse a los líderes políticos en Medio Oriente como "fanáticos religiosos" cuando ellos mismos aplicaban el mismo discurso, pero con diferente religión.

"Los aliados se espían entre sí"

En el tema de Israel, Carlson cuestionó a Cruz sobre si el Mossad, el servicio secreto de inteligencia de Israel, espiaba a Estados Unidos y si compartía toda la información con Estados Unidos, su principal aliado y benefactor. "Probablemente no, pero nos comparten mucho", respondió el legislador. "Nosotros no compartimos con ellos toda nuestra inteligencia, pero compartimos mucho, es una alianza cercana".

Reflexión lógica de un político- Ted Cruz - que acepta con naturalidad que los servicios de inteligencia de otro país, el Mosad en este caso, espíe y perfore la Presidencia, Administración y estructuras de USA. Reconocimiento no tanto de 'Israel First', sino de quien manda en USA pic.twitter.com/3QbPjJ8nJa — Jesús Palacios (@jesuspalaciosjp) June 20, 2025

"¿Espía [el Mossad] dentro de EU?", cuestionó Carlson. "Probablemente lo hagan, y nosotros también lo hacemos, los aliados se espían entre sí", respondió Cruz. Así finalizó el intercambio:

–¿Está en el interés de EU que nos espíen, que espíen al Presidente Trump?

–Es del interés de EU tener a Israel de aliado porque obtenemos grandes beneficios de eso.

–¿Pero está bien que espíen al Presidente y a otros expresidentes? Yo no quiero ser espiado. Es raro no decirlo y me parece que no eres capaz de decirlo, concluyó Carlson.

El lobby israelí que financia a políticos de EU

Otras críticas se enfocaron en la férrea defensa que un legislador estadounidense hacía de un país aliado, pero al fin y al cabo, extranjero, y recordaron que la AIPAC, un Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, un lobby que se dedica a buscar beneficios para el régimen israelí en Washington, es una entidad foránea aunque Cruz diga lo contrario. De acuerdo con el AIPAC tracker, el Senador texano ha recibido poco más de un millón 872 mil dólares en donaciones de este grupo para sus campañas electorales.

—¿Están los objetivos del AIPAC determinados por los del Gobierno israelí?— preguntó Carlson al senador. —Si dice que no, creo que ambos sabemos que no es cierto.

—¿Israel dirige el AIPAC? No, no están presionando en su nombre. ¿Les importan? Sí—respondió Cruz.

—Lo que usted describe ahora, de forma muy defensiva, diría yo, es la influencia extranjera sobre nuestra política.

¿El "comunismo" de Batista?

Otra de las respuestas más compartidas en redes sociales de la entrevista fue una que revela la forma de engañar del Senador texano, llevando su silogismo fuera de toda lógica: tiene que ver con el exilio de su padre, que dejó Cuba en 1957 para establecerse en Texas.

Cruz aseguró ante Carlson que "odia al comunismo" por echar a su padre de su país natal, Cuba. Sin embargo, un momento después, acepta que su padre fue torturado por el régimen de Fulgencio Batista, el dictador-títere impuesto por Estados Unidos y quien fuera derrocado por la revolución de Fidel Castro.

Ted Cruz is admitting that Batista the dictator who the communist toppled tortured his dad but he hates communism. pic.twitter.com/sSTSWw5vLb — Contradictions (@Contradict2025) June 19, 2025

Es decir, Cruz odia a la ideología de los revolucionarios que tumbaron una dictadura brutal y cuyo régimen, precisamente, fue el que torturó a su padre, todo para acomodarlo a su discurso ultra derechista que ha mantenido desde sus primeros pasos en la política, además de ser cuestionado por su postura radical antimigrante cuando Cruz es hijo de uno de esos extranjeros que llegó al país para buscar una mejor vida a consecuencia del intervencionismo de EU en la región.

"No sabes nada de Irán"

En la entrevista, el periodista confrontó a Ted Cruz por el apoyo de Trump y a Israel, al punto de humillarlo.

–¿Cuánta gente vive en Irán? –preguntó Carlson.

–No conozco la población –respondió el Senador.

Carlson le reclamó a Cruz “no conocer la población de un país que quieres atacar”, mientras Cruz se ponía a la defensiva. “No soy ningún experto en Irán”, aseguraba.

–¿No te sabes la población del país que pretendes atacar?

–No, no me siento a memorizar tablas de población. ¿Acaso tú te la sabes?

–Son 92 millones de habitantes. ¡Eres un Senador que pide el derrocamiento del Gobierno de Irán y no sabe nada del país!

–¡No, tú no sabes nada del país!

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.