Exabogada de "El Chapo" recibe constancia de mayoría como Jueza en Chihuahua

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).-Silvia Rocío Delgado García, exabogada del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, recibió AYER la constancia de mayoría por parte del Instituto Estatal Electoral, en la que se acredita como Jueza Penal del Distrito 5 que abarca tres municipios de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez.

Al recibir la la constancia de mayoría, la defensora destacó que no se arrepiente de representar a ninguno de sus clientes y destacó que lo único que hizo fue su trabajo.

"Yo no me arrepiento de haber representado a ninguno de mis clientes. Yo he hecho mi trabajo con diligencia. Nada más. Entonces mi mensaje siempre va a ser: voy a ser imparcial. Espero me permitan servir", dijo en entrevista con medios de comunicación y pidió que su rol como defensa legal de “El Chapo” dejara de ser mencionado como “vinculación” con el capo sinaloense y que se manejara el término “representación”, sin “amarillismo”.