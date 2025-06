Salinas Pliego se jugó 35 mmdp y ya no tiene más trucos legales. La Corte decide

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Así como un Tribunal colegiado ordenó el jueves al Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pagar más de dos mil millones de pesos de impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proyecta negarle a este magnate tres amparos para que ya liquide otros 35 mil millones de pesos, casi la mitad de los 63 mil millones que debe al fisco de México.

El Grupo Elektra alegó en un comunicado que el fallo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México “es una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial”, pero Salinas Pliego ha logrado por años aplazar, con múltiples argucias legales, el pago de una deuda que arrastra desde el Gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Inclusive, se hizo “amigo” del expresidente Andrés Manuel López Obrador para evitar pagar por lo menos parte de la multimillonaria deuda a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como lo declaró también esta semana al diario digital El CEO:

“Por tramposos los del SAT nos quieren cobrar el doble, y entonces yo pensé que siendo amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble. Que me cobre una, si acaso. Pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, y luego cambió de opinión”, dijo Salinas Pliego.