VIDEO ¬ Globo aerostático se incendia y cae en Brasil; hay ocho muertos y 13 heridos.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Un globo aerostático se incendió y cayó del cielo este sábado en Praia Grande, Santa Catarina, Brasil, una tragedia que dejó un saldo de ocho muertos y 13 heridos. El Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas afectadas.

El percance sucedió por la mañana en Praia Grande, una localidad famosa por sus vuelos turísticos en globo, los cuales permiten a sus ocupantes ver vistas panorámicas de los cañones de la región.

Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes.

