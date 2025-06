Trump confirma "exitoso" ataque a 3 sitios nucleares iraníes: Fordo, Natanz e Isfahán

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Donald Trump informó que aviones estadounidenses llevaron a cabo un bombardeo en instalaciones nucleares de Irán.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que aviones estadounidenses llevaron a cabo una serie de bombardeos en centrales nucleares de Irán, en lo que representa un involucramiento oficial por parte de Estados Unidos (EU) en el conflicto armado que el Gobierno iraní sostiene con Israel.

A través de una publicación que realizó en su plataforma Truth Social, Trump congratuló a las fuerzas militares de EU por haber ejecutado este ataque que tuvo como objetivos primordiales Fordo, Natanz e Isfahán.

"Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal, Fordo. Todos los aviones regresan sanos y salvos a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. Ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. ¡AHORA ES LA HORA DE LA PAZ! Gracias por su atención a este asunto", escribió el mandatario estadounidense.

Este mismo sábado, el diario The Wall Street Journal destacó que el Pentágono ha comenzado a desplegar bombarderos furtivos B-2 sobre el Pacífico desde su base de la Fuerza Aérea en Misuri, en en una señal de que la Administración de Donald Trump se ha adelantado por si es necesario usarlos para un ataque contra Irán.

El diario neoyorquino describe que los B-2 pueden transportar el rompebúnkeres GBU-57, el arma convencional de 13 mil 600 kilogramos que, según afirman los especialistas en defensa, tiene la mayor probabilidad de dañar la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo en Irán.

Aunque el Presidente Trump sigue deliberando sobre si se unirá a la campaña militar de Israel contra Irán y dijo que lo decidirá en dos semanas, el diario económico y financiero cita "fuentes familiarizadas" con el debate quienes dijeron que el mandatario informó a sus altos asesores que aprobaba los planes de ataque contra Irán, pero que estaba esperando para ver si Teherán abandonaba su programa nuclear.

"Les estoy dando un plazo, veremos cuál es, pero diría que dos semanas sería el máximo", reiteró ayer al ser cuestionado si se sumará antes de que termine este periodo de tiempo.

Sin embargo, el Presidente barajó la posibilidad, de que Estados Unidos intervenga militarmente. "Tendremos que ver qué sucede", afirmó y agregó que Israel no tiene la capacidad de destruir todas las instalaciones nucleares iraníes: "Tienen una capacidad muy limitada. Podrían penetrar en una pequeña sección, pero no pueden llegar muy profundo. No tienen esa capacidad".

Cabe destacar que los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron este sábado con atacar y barcos de guerra de Estados Unidos en el mar Rojo si este país "se involucra en un ataque y agresión contra Irán junto con el enemigo israelí".

.@POTUS on Iran: "I'm giving them a period of time — and I would say two weeks would be the maximum." pic.twitter.com/V4X3T5XnJR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 20, 2025

Por su parte, el Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, transmitió hoy a su homológo francés Emmanuel Macron que no aceptará reducir las actividades nucleares a cero "bajo ninguna circunstancia". En una llamada telefónica, el representante iraní dijo al mandatario europeo que no va a acabar con su programa nuclear, y también avisó que la respuesta a Israel "será más aplastante y decisiva", reveló el Gobierno iraní en X.

Esto luego de que París anunciará esta mañana que las conversaciones entre Irán y las naciones europeas se iban a "acelerar" para buscar una salida negociada a la guerra con Israel.

Trump ya había adelantado su desconfianza a las conversaciones de Europa con Irán, al advertir que "no va a ser capaz de ayudar" en el conflicto entre Israel e Irán, después de que varios ministros de Exteriores europeos hayan mantenido un encuentro con el Jefe de la diplomacia iraní en la ciudad suiza de Ginebra en la que han pedido a Teherán continuar con las conversaciones con Washington para evitar una escalada regional.

"No, (las conversaciones) no han ayudado. Irán no quiere hablar con Europa, quiere hablar con nosotros (Estados Unidos). Europa no va a ser

capaz de ayudar en esto", afirmó a la prensa.

Este sábado el ejército israelí continuó con sus ataques contra el liderazgo militar y la infraestructura nuclear de Irán, al atacar por segunda vez las instalaciones nucleares de Isfahán. Además, afirmó haber eliminado a otros tres altos mandos militares iraníes. actualmente suman al menos 430 muertos y más de 3 mil 500 heridos por la ofensiva militar de Israel en Irán.

En Israel, 24 civiles han muerto por ataques con misiles iraníes, según las autoridades locales, en lo que es el peor conflicto entre estos dos rivales de larga data.