Paisanos son los mejores trabajadores, aunque "a veces los maltratan": Sheinbaum

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enalteció una vez más a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos (EU), al afirmar que son personas sumamente trabajadoras a pesar de los maltratos que suelen sufrir en dicho país.

Durante la visita que realizó este sábado al municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, la mandataria federal habló sobre su reciente participación en la cumbre del G7 celebrada en Canadá, evento del que México formó parte como invitado especial.

Al respecto, señaló que dicha invitación se debió a la visión que se tiene a nivel internacional sobre el pueblo mexicano, al cual reconoció como uno "justo, digno, honesto, trabajador, que da ejemplo aquí en México y también allá en los Estados Unidos".

La Presidenta añadió que las paisanas y paisanos que laboran en EU son "los mejores del mundo", además de que "hacen funcionar a la economía" de dicho país, aunque "a veces los maltratan", comentó.

Durante su visita a Yucatán, la titular del Ejecutivo federal también aprovechó para desmentir información que se difundido recientemente sobre un presunto desabasto de energía eléctrica en la entidad, pues señaló que existen plantas suficientes para garantizar este recurso a toda la población.

"Por cierto, aprovecho para decir que la campañita ésta que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver", aseguró Sheinbaum Pardo, e indicó que existe un programa de mantenimiento normal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el estado.

"Hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica para que no haya engaños, que no haya propaganda que no tiene nada que ver con la realidad", resaltó.