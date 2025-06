La Casa Blanca revela FOTOS del Presidente de EU y su equipo durante bombardeo a Irán

Trump lanzó una serie de ataques a las instalaciones nucleares de Irán, los cuales calificó como "un éxito militar espectacular", que dejaron a estos sitios "completamente destruidos".

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- La Casa Blanca compartió esta noche una serie de fotografías del Presidente Donald Trump en la sala de situación (The Situation Room), durante los ataques del Ejército de Estados Unidos a las bases nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán en Irán.

En las fotografías se puede observar a Trump sentado, portando una gorra roja con la leyenda "Make America Great Again", un lema que ha caracterizado su campaña y administración.

President Donald J. Trump in The Situation Room, June 21, 2025 pic.twitter.com/SXyXiuYswI — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

Las imágenes muestran al Presidente flanqueado por el Vicepresidente, James David (JD) Vance, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, así como por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth. También aparecen en la sala Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Este sábado el mandatario estadounidense lanzó una serie de ataques a las instalaciones nucleares de Irán, los cuales calificó como "un éxito militar espectacular", que dejaron a estos sitios "completamente destruidos".

President Donald J. Trump in The Situation Room, June 21, 2025 pic.twitter.com/fw70poHb0O — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

"Esta es una operación que el mundo no ha visto en muchas décadas. Esperemos no necesitar sus servicios [militares] en esta capacidad, espero que eso sea así. También quiero felicitar al Presidente de los jefes del estado conjunto, General Caine, es un general espectacular y todas las brillantes mentes militares que ha estado involucradas en este ataque", dijo en un mensaje dirigido a la Nación.

A la par, aseguró que las autoridades iraníes deben optar por la paz, de lo contrario los ataques serán mucho mayores y mucho más sencillos, pues los de hoy fueron los más difíciles.

"Habiendo dicho todo esto, esto no debe continuar. Ahora habrá paz o habrá tragedia para Irán, mucho mayor de la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Recuerden hay muchos blancos que quedan aún, los de hoy fueron los más difíciles de todos de lejos, posiblemente los más letales, pero si no llega la paz rápidamente perseguiremos esos otros blancos con precisión, con velocidad y con habilidad. La mayoría pueden ser destruidos en cuestión de minutos, no hay ningún ejército que haya podido hacer lo que nosotros hicimos hoy, ni de cerca, no hay ningún ejército que pueda hacer lo que ocurrió hace unos cuantos momentos", aseveró.

En un mensaje aparte publicado en su plataforma Truth Social, el Presidente de EU advirtió al Gobierno iraní que, si llega a realizar alguna acción a modo de represalia por lo ocurrido este sábado, será respondida "con una fuerza mucho mayor que la que se presentó esta noche".