Estados Unidos, aliado a Israel, amenaza con mayor destrucción si Irán no se rinde

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con más ataques militares si no frena sus ofensivas contra Israel, luego de los bombardeos que aviones estadounidenses realizaron sobre las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán la tarde de este sábado.

"Irán, el abusador del Medio Oeste, debe hacer la paz. Si no lo hace, ataques futuros serán mucho más grandes y mucho más fáciles de realizar", mencionó Trump como parte de un breve mensaje que emitió desde la Casa Blanca, al afirmar que los bombardeos de hoy destruyeron por completo las "tres principales instalaciones nucleares" del régimen iraní.

Trump indicó que aún existen muchos objetivos en Irán que el ejército estadounidense puede atacar. "Si la paz no llega pronto, iremos tras esos otros objetivos con precisión, rapidez y destreza", añadió y dijo que EU es capaz de acabar con tales objetivos "en cuestión de minutos".

"Habrá paz, o habrá tragedia para Irán, mucho más grande de lo que hemos presenciado en los últimos ocho días", sentenció.

Durante su mensaje, el Presidente de EU acusó a Irán de asesinar a estadounidenses e israelíes durante las últimas cuatro décadas. "Irán ha estado diciendo: 'muerte a Estados Unidos, muerte a Israel'. Han estado matando a nuestra gente, arrancándoles los brazos, arrancándoles las piernas con bombas en las carreteras. Esa era su especialidad. Perdimos a más de mil personas", indicó.

"Cientos de miles de personas en todo el Medio Oriente y en todo el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general, Qasem Soleimani. Hace mucho tiempo decidí que no permitiría que esto siguiera ocurriendo. Y no continuará", apuntó el republicano.