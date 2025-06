Netanyahu agradece a Trump ataque a Irán; primero viene la fuerza, luego la paz, dice

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció y felicitó al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, por la operación desplegada esta madrugada por las Fuerzas Armadas estadounidenses contra las tres principales instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordo.

Ambos líderes conversaron por teléfono al finalizar la operación, que se realizó en "plena coordinación" entre el ejército norteamericano y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

First comes strength, then comes peace.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

Netanyahu calificó el ataque estadounidense como un "hito histórico", asegurando que los bombardeos negaron al "régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo".

Igualmente, alabó el desempeño de las fuerzas militares de Estados Unidos en la operación de ataque. "Israel ha hecho cosas verdaderamente asombrosas. Pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente imparable. Ha hecho lo que ningún otro país del mundo podría hacer", sostuvo Netanyahu.

Por su parte, el Presidente de Israel, Isaac Herzog, reaccionó afirmando que prevalecieron los principios de "libertad, responsabilidad y seguridad".

In the pages of human history, this is a moment when the principles of liberty, responsibility, and security have triumphed. A decisive moment between the axis of terror and evil and the axis of hope.

Thank you, @POTUS @realDonaldTrump. Thank you, United States of America.…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 22, 2025