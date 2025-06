Demócratas acusan a Trump de violar Constitución: atacó Irán sin permiso del Congreso

Legisladores demócratas acusaron a Donald Trump de actuar sin autorización del Congreso. Por ello, pidieron explicaciones inmediatas por la acción militar contra objetivos nucleares iraníes.

WASHINGTON, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- Destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos (EU) denunciaron que el ataque de esta madrugada contra las instalaciones nucleares de Irán representó una violación de la Constitución, al tratarse de una acción militar contra otro país sin permiso explícito del Congreso.

En 1973, tras décadas de intervención estadounidense en Vietnam y otras partes de Asia, los legisladores aprobaron la Resolución de Poderes de Guerra para rearmar su autoridad sobre la acción militar. Sin embargo, su eficacia siempre estuvo bajo disputa, dado que si el Presidente decidía emprender por su cuenta y riesgo una acción militar, una hipotética resolución en contra del Congreso acabaría sujeta a un veto presidencial, que sólo podía ser anulado por una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Representantes y el Senado.

En cualquier caso, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó inmediatamente a Trump a que diera explicaciones ante el Legislativo: "Ningún Presidente debería poder llevar a esta nación, de manera unilateral, a algo tan trascendental como una guerra con amenazas erráticas y sin estrategia".

"El republicano Trump debe rendir cuentas ante el Congreso y el pueblo estadounidense. El peligro de una guerra más amplia, prolongada y devastadora ha aumentado drásticamente", afirmó Schumer.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, Hakeem Jeffries, también exigió que los responsables de la Administración Trump informaran de manera "completa e inmediata" al Legislativo de lo ocurrido, así como de futuras operaciones tras lo que describió como una "acción unilateral" contra las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán.

"El Presidente Trump ha engañado al país acerca de sus intenciones. No ha solicitado autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y corre el riesgo de ver a Estados Unidos involucrado en una guerra potencialmente desastrosa en Oriente Próximo", denunció Jeffries.

My statement on Donald Trump’s unilateral military action in Iran. pic.twitter.com/2ZjZXlPbrl — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 22, 2025

Los demócratas en la Comisión de Servicios Armados del Senado también expresaron en un comunicado conjunto su disconformidad con el bombardeo: "Lamentablemente, el Presidente Trump no ha continuado la tradición bipartidista de informar periódicamente al Congreso sobre los principales eventos de seguridad nacional que afectan a los estadounidenses en todo el mundo".

"Los militares estadounidenses —con 40 mil tropas sólo en Oriente Medio—, nuestros diplomáticos, sus familias y nuestros ciudadanos, sin duda asumirán un mayor riesgo con los acontecimientos de hoy", añadieron. El congresista demócrata Rohit 'Ro' Khanna llamó a todos sus compañeros de partido a regresar inmediatamente a Washington para votar su propuesta de resolución, redactada junto al republicano Thomas Massie, sobre la Ley de Poderes de Guerra "para prohibir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos participar en hostilidades no autorizadas en la República Islámica de Irán".

House Armed Services Committee Ranking Member @RepAdamSmith released the following statement in response to @POTUS ordering U.S. military strikes on Iran's nuclear facilities tonight. Read it here: ⬇️ pic.twitter.com/C3GEKiXdmk — House Armed Services Democrats (@HASCDemocrats) June 22, 2025

El ala progresista del partido, representada en figuras como la congresista Rashida Tlaib, se mostró todavía más contundente. "Es una flagrante violación de la Constitución", denunció, antes de recordar lo ocurrido en la invasión de Irak bajo la falsa coartada de la existencia de armas de destrucción masiva.

"No vamos a picar dos veces. En lugar de escuchar al pueblo americano, ha escuchado a ese criminal de guerra que es [el Primer Ministro israelí] Benjamin Netanyahu", denunció.

"El Congreso debe actuar inmediatamente para ejercer sus poderes de guerra y detener esta acción anticonstitucional", concluyó.

President Trump sending U.S. troops to bomb Iran without the consent of Congress is a blatant violation of our Constitution. pic.twitter.com/pqzAeS4K19 — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 22, 2025

Otro ícono del progresismo demócrata, como es Alexandria Ocasio-Cortez, fue todavía más allá al entender la decisión de Trump como un motivo "claro y absoluto" para iniciar un juicio político con vistas a la destitución del Presidente Trump.

"La desastrosa decisión del Presidente de bombardear Irán sin autorización es una grave violación de la Constitución y de los poderes de guerra del Congreso. Se ha arriesgado impulsivamente a lanzar una guerra que podría atraparnos durante generaciones", denunció.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/