Trump asegura que no busca "un alto al fuego", sino el fin del programa nuclear iraní

WASHINGTON, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que un alto al fuego no terminaría con el conflicto entre Irán e Israel y que el objetivo debía ser el fin de las armas nucleares, unas declaraciones realizadas en medio del plazo de dos semanas que el mandatario norteamericano estableció para decidir si Estados Unidos (EU) intervendría militarmente en el terreno.

El inquilino de la Casa Blanca remarcó que el alto al fuego no significaba que "todo vaya sobre ruedas" y que pudieran tomarse un "descanso", sino que el acuerdo con Irán debía ser acerca del programa nuclear del país.

