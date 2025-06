Trump habla de “cambio de régimen”. Irán revira: “quiere enviar armas, no desarrollo”

Tras el ataque de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares de Irán, el Presidente Donald Trump afirmó que el bombardeo provocó daños masivos, a la par que insinuó un cambio de régimen iraní. Por su parte, desde el país árabe, su Primer Ministro arremetió contra el Gobierno estadounidense y salió acompañado de miles de iraníes en una manifestación para condenar la agresión.

Ciudad de México/Madrid, 22 de junio (SinEmbargo/EuropaPress).- A un día de que Estados Unidos (EU) lanzó un bombardeo sobre tres instalaciones nucleares de Irán, el Presidente Donald Trump ha afirmado que dichos ataques provocaron severos daños, además de insinuar un posible cambio de régimen en el país árabe. Por otra parte, desde Medio Oriente, el mandatario iraní arremetió contra EU y salió a las calles acompañado de miles de ciudadanos que condenaron la agresión de ayer.

En el caso de Trump, el republicano utilizó su plataforma Truth Social para publicar una serie de mensajes sobre la operación militar que ordenó con el objetivo de atacar las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán, y de paso señaló, aunque no de forma directa, que debería haber un cambio de Gobierno en Irán si el actual no es capaz de asegurar la paz en la región.

En una primera publicación, el republicano afirmó: "Se dice que los daños a las instalaciones nucleares en Irán son 'monumentales'. Los impactos fueron duros y precisos. Nuestros militares demostraron una gran habilidad. ¡Muchas gracias!".

Dicho mensaje sigue la línea de lo dicho desde ayer por el mismo Presidente estadounidense, quien calificó la operación como un "éxito militar espectacular" en un mensaje transmitido en vivo, donde aseguró que las instalaciones fueron "completamente destruidas" para frenar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Sin embargo, autoridades iraníes minimizaron los daños, afirmando que las instalaciones fueron evacuadas previamente y que no se registró contaminación radiactiva.

Donald J. Trump Truth Social 06.22.25 04:45 PM EST The damage to the Nuclear sites in Iran is said to be “monumental.” The hits were hard and accurate. Great skill was shown by our military. Thank you! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2025

En otro mensaje, el mandatario cuestionó la viabilidad del actual Gobierno iraní, al escribir que si el actual régimen no puede llevar al país árabe de vuelta a su grandeza, entonces habría que cambiarlo.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de Régimen', pero si el actual régimen iraní no puede HACER A IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡MIGA!", fueron las palabras que publicó Donald Trump.

La referencia a "MIGA" (Make Iran Great Again) evoca su emblemático lema "MAGA" (Make America Great Again), lo cual ha generado un amplio debate sobre sus verdaderas intenciones en el país.

La sugerencia de un cambio de régimen ha sido interpretada como un giro en la postura de Trump, quien previamente había promovido la diplomacia con Irán, aunque con amenazas crecientes en las últimas semanas. El Ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó los ataques como una "violación grave" del derecho internacional y advirtió que Irán "se reserva todas las opciones" para responder.

Donald J. Trump Truth Social 06.22.25 04:55 PM EST It’s not politically correct to use the term, “Regime Change,” but if the current Iranian Regime is unable to MAKE IRAN GREAT AGAIN, why wouldn’t there be a Regime change??? MIGA!!! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2025

EU busca saquear recursos de los países islámicos: Irán

A la vez que Trump emitió sus mensajes en Truth Social, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este domingo a Estados Unidos de querer "saquear" los recursos de los países islámicos y participó en una multitudinaria manifestación en Teherán contra los bombardeos estadounidenses.

"Estados Unidos intenta que la región siga siendo insegura al apoyar a Israel, dividir a los musulmanes, saquear los ricos recursos de los países islámicos y, en lugar de desarrollo, envía armas y munición a la región", afirmó Pezeshkian en una conversación telefónica con el Primer Ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recogida por la agencia de noticias iraní Mehr.

El mandatario iraní insistió en que buscaban negociar para dar seguridad al programa nuclear pacífico del país y por eso accedieron a dialogar. Sin embargo, conforme avanzaron las negociaciones "cada vez era más evidente que Estados Unidos estaba coordinado con el régimen israelí".

"La lógica de Irán estaba imponiéndose, así que incitaron al régimen sionista para atacar a Irán y al final ellos mismos participaron en este acto de agresión", añadió.

#ما این راه را با هم می‌رویم؛

ما #ایران را با هم حفظ می‌کنیم؛

و ما به جهانیان نشان خواهیم داد که این ملت بزرگ، #شکست_ناپذیر است. با هم بودنمان پیروزی‌ست… pic.twitter.com/0xWBoBkOXp — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 22, 2025

Pezeshkian participó durante la jornada dominical en una gran manifestación celebrada en Teherán para protestar contra estos ataques estadounidenses. "Recorreremos este camino juntos. Preservaremos Irán juntos y demostraremos al mundo que esta gran nación es invencible. Estar juntos es la victoria", remachó en un mensaje publicado en X junto a imágenes de la manifestación. La manifestación estaba convocada en la plaza Enghelab.

También el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, denunció el "contubernio" entre Estados Unidos y el "guerrerista criminal y genocida" de Israel en esta "guerra injusta de agresión".

"Este inconsciente acto de agresión --perpetrado por un Estado con armas nucleares y depositario del Tratado de No Proliferación Nuclear que también es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU-- contra un país sin armas nucleares que constituye una profunda traición de las normas básicas y principios que representan estas instituciones", argumentó.

"Irán está decidida a defender su soberanía nacional, integridad territorial, seguridad nacional y su pueblo por todos los medios necesarios en ejercicio a su inherente derecho a la defensa propia según el Artículo 51 de la Carta de la ONU y también conforme a sus derechos recogidos en el Tratado de No Proliferación Nuclear", añadió en un mensaje en X.