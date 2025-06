El OIEA confirma daños en Isfahán, y ataque a Fordo y Natanz; convoca reunión urgente

VIENA, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó este domingo que las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán han sido alcanzadas en los ataques estadounidenses y constató en particular "amplios daños" en Isfahán.

El OIEA había confirmado ya impactos en varios edificios del complejo de Isfahán, algunos de los cuales contenían material nuclear. "Los últimos ataques de primera hora de esta mañana han dañado otros edificios de Isfahán. Además, hemos concluido que ha habido impactos en las entradas a los túneles subterráneos", explicó Grossi.

I just addressed the @UN Security Council #UNSC on the situation in Iran. If the window for diplomacy closes, violence and destruction could reach unthinkable levels, and the global non-proliferation regime could crumble and fall.

En cuanto a los daños al complejo de enriquecimiento de uranio de Fordo, recuerdó que está construido dentro de una montaña. "No es posible evaluar de inmediato los daños debido a su ubicación subterránea y la naturaleza penetrante de las bombas empleadas", apuntó. "Está claro que Fordo ha recibido un impacto directo también, pero el grado de daños dentro de las salas de enriquecimiento no se puede determinar con certeza", reconoció.

Por último, Natanz, que "previamente había sufrido amplios daños", fue atacada de nuevo con munición de alta penetración, indicó el OIEA.

Sin embargo, las autoridades iraníes informaron al OIEA que no ha habido ningún incremento de la radiación tras los ataques contra estas tres instalaciones nucleares.

IAEA inspectors are in Iran, and they must do their job, including verifying 400kg of uranium enriched to 60%.

For that, we need a cessation of hostilities. Any arrangement requires establishing the facts on the ground, which can be done only through IAEA inspections.

— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 22, 2025