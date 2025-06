EU emite alerta mundial a sus connacionales en el extranjero después de ataque a Irán

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Estados Unidos emitieron una "alerta mundial de seguridad" en la que han advertido a sus ciudadanos en el extranjero que extremen precauciones ante posibles "manifestaciones" contra ellos, después de los ataques ejecutados en la madrugada de este domingo contra instalaciones nucleares en Irán.

"El conflicto entre Israel e Irán ha provocado interrupciones en los viajes y el cierre periódico del espacio aéreo en todo Medio Oriente. Existe la posibilidad de que se produzcan manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero", explicó en una nota el Departamento de Estado, antes de pedir "a los ciudadanos estadounidenses de todo el mundo que extremen precauciones".

Worldwide Caution: The conflict between Israel and Iran has resulted in disruptions to travel and periodic closure of airspace across the Middle East. There is the potential for demonstrations against U.S. citizens and interests abroad. The Department of State advises U.S.… pic.twitter.com/PXJCvSHNxy

— Travel - State Dept (@TravelGov) June 22, 2025