Reportan explosiones en la base estadounidense de Qatar, la mayor en Oriente Medio

Las autoridades de Irán han anunciado el inicio de ataques contra las bases de Estados Unidos en Qatar como represalia por el bombardeo lanzado el domingo sobre instalaciones nucleares iraníes, según la televisión oficial.

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Washington, 23 de junio (SinEmbargo y agencias).– Irán disparó misiles contra una base estadounidense en Qatar, la mayor instalación militar de ese país en Oriente Medio, según confirmaron a The New York Times tres funcionarios iraníes con conocimiento del asunto. Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró al mismo diario que Estados Unidos (EU) tenía conocimiento de un posible ataque iraní contra la base aérea Al Udeid en Qatar. Un funcionario israelí también lo ratificó.

La base, sede del Comando Central de Estados Unidos, se consideraba un objetivo potencial prioritario en caso de que Irán tomara represalias por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares durante el fin de semana.

The Wall Street Journal confirmó que Irán lanzó misiles a la base de Qatar y cita videos grabados por residentes que “mostraban destellos y explosiones”. Esto ocurrió aproximadamente una hora después de que el país anunciara el cierre de su espacio aéreo ante un posible ataque iraní. Un funcionario estadounidense y uno israelí afirmaron a ese diario que Irán había disparado misiles.

⭕ LIVE: Iran attacks US bases in Qatar and Iraq in retaliation strikes, says Iran’s Tasnim news agency. https://t.co/EDDmrkWsJl — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2025

Previamente, funcionarios estadounidenses informaron que Irán había comenzado a desplegar lanzamisiles para un posible ataque contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Hoy mismo, Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos en Qatar que se refugiaran en sus hogares. Las advertencias se produjeron tras el lanzamiento por parte de Israel de amplios ataques contra Teherán el lunes y la promesa de más “en los próximos días”, continuando con su campaña de bombardeos un día después de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares iraníes.

El nuevo bombardeo israelí, que según un portavoz militar tuvo como objetivo un cuartel general paramilitar, una prisión de mala reputación y rutas de acceso a la planta de enriquecimiento nuclear de Fordo, bombardeada por el ejército estadounidense durante el fin de semana, se produjo tras el lanzamiento iraní de salvas de misiles que obligaron a los israelíes a refugiarse en sitios seguros.

Los ataques se produjeron a pesar de los llamamientos de los líderes mundiales a una desescalada, y la decisión de Donald Trump de sumarse a la campaña israelí contra Irán generó temores de una intensificación de la guerra.

Las autoridades iraníes también parecían estar sopesando sus opciones de represalia contra Estados Unidos, ya que el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con un aliado clave: el Presidente ruso Vladímir Putin. Sin embargo, aunque el líder calificó los ataques estadounidenses de “agresión absolutamente no provocada”, no llegó a ofrecer apoyo concreto a Irán. Más de 36 horas después de los ataques estadounidenses, el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, quien tendrá la última palabra en cualquier respuesta, aún no había emitido una declaración oficial.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso televisado el domingo por la noche, afirmó que su país estaba “muy, muy cerca” de alcanzar sus objetivos en el conflicto, pero no especificó cuándo finalizaría su campaña de bombardeos. El lunes, un portavoz militar israelí emitió una nueva advertencia a los residentes de Teherán y sostuvo que el ejército “continuará atacando objetivos militares en la región de Teherán en los próximos días”.

La principal base estadounidense en Qatar, la Base Aérea Al Udeid, cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, cuenta con 10 mil efectivos militares y civiles. Está fuertemente fortificada por un conjunto de defensas aéreas que han estado en alerta máxima en los últimos días, anticipando un ataque de represalia iraní.

El Gobierno británico advirtió a sus ciudadanos residentes en Qatar que se resguarden en sus hogares hasta nuevo aviso, tras la decisión catarí de cerrar su espacio aéreo ante posibles amenazas a la Base Aérea Al Udeid. El aviso británico, publicado en el sitio web del Gobierno, indica: “Por precaución, recomendamos a los ciudadanos británicos en Qatar que se resguarden en sus hogares hasta nuevo aviso. Sigan las instrucciones de las autoridades locales”.

Un alto funcionario de la Casa Blanca informó que están al tanto de un posible ataque iraní contra la base estadounidense en Catar. “La Casa Blanca y el Departamento de Defensa conocen y monitorean de cerca las posibles amenazas a la Base Aérea Al Udeid en Catar”, declaró el funcionario.