VIDEO ¬ Agentes de la Patrulla Fronteriza someten, golpean y detienen a latino en EU

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 23 de junio (LaOpinión).- Presuntos agentes de la Patrulla Fronteriza, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), golpearon a un latino y se lo llevaron antes de subirlo a un vehículo sin identificación. El incidente ocurrió el sábado pasado en la localidad de Santa Ana, en el condado de Orange, y fue captado en video.

De acuerdo con la cadena KTLA, al menos siete hombres enmascarados que visten chalecos de la CBP golpearon a un padre latino de Santa Ana, identificado como Narciso Barranco, y lo obligaron a subir a la parte trasera de un automóvil, sin que se conozca hasta el momento cuál es su paradero.

El incidente provocó que residentes de Santa Ana se manifestaran por el arresto del padre latino y comenzara una recaudación de donaciones a través de una página de GoFundMe, en la que familiares solicitaron el apoyo para que Barranco pudiera recibir la asesoría legal adecuada.

Narciso Barranco es padre de tres hijos, todos marines de los Estados Unidos.

In a graphic video that has since gone viral on social media, about 7 or more masked men wearing U.S. Border Patrol vests are seen violently detaining a Santa Ana father before forcing him into the back of an unmarked car. Details: https://t.co/BgpTgNbNEW pic.twitter.com/UVn8lM2cf0

— KTLA (@KTLA) June 22, 2025