EU dice que "destruyó" el complejo nuclear iraní, pero hay dudas sobre su efectividad

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– El mundo busca en las últimas horas, y lo hará en los siguientes días, semanas, meses o incluso años, un grupo de reservas de uranio: son 408 kilogramos de este elemento químico radioactivo, que ha sido enriquecido por Irán un 60 por ciento y que era uno de los objetivos centrales de los bombardeos de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares de aquel país. Las versiones abundan, pero, ¿qué pasó con este producto clave para desarrollar armas nucleares, el supuesto gran temor de Occidente?

El Presidente Donald Trump no dudó el domingo en presumir los bombardeos estadounidenses sobre Irán este fin de semana. "Se dice que los daños a las instalaciones nucleares en Irán son 'monumentales'. Los impactos fueron duros y precisos. Nuestros militares demostraron una gran habilidad. ¡Muchas gracias!", escribió en sus redes sociales.

Dicho mensaje sigue la línea de lo dicho por el mismo Trump el sábado, quien calificó la operación como un "éxito militar espectacular" en un mensaje transmitido en vivo, donde aseguró que las instalaciones fueron "completamente destruidas" para frenar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Sin embargo, autoridades iraníes minimizaron los daños, afirmando que las instalaciones fueron evacuadas previamente y que no se registró contaminación radiactiva.

El uranio es la principal fuente de combustible en los reactores nucleares, por ejemplo, pero enriquecido al 90 por ciento, puede servir para la creación de armas nucleares. Para que cualquier programa nuclear funcione, es vital este elemento, por lo que sería el principal objeto de cuidados de los iraníes, sobre todo ante las amenazas previas de Trump.

Una de las versiones es del Gobierno de Estados Unidos y otra de fuentes secretas citadas en medios. Pero incluso el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) le dijo a CNN que "Irán no ha ocultado que ha protegido este material", pero que el organismo no ha podido visitar las tres instalaciones nucleares iraníes desde los bombardeos estadounidenses del fin de semana.

"Ahora se pueden ver cráteres en el sitio de Fordow, principal centro de enriquecimiento de uranio de Irán, lo que indica el uso de municiones geotérmicas; esto concuerda con las declaraciones de EU”, declaró Grossi ante la Junta de Gobernadores del OIEA. “En este momento, nadie, ni siquiera el IAEA, está en condiciones de evaluar completamente los daños subterráneos en Fordow", completó.

Sin embargo, la versión oficial estadounidense ha sido incluso puesta en duda por el Vicepresidente JD Vance, quien el domingo rechazó confirmar si el depósito de uranio enriquecido había sido totalmente destruido o no, como presumió su jefe, Donald Trump. "Trabajaremos en las próximas semanas para asegurarnos de hacer algo con ese combustible, y ese es uno de los temas que vamos a tratar con los iraníes", declaró a ABC News el domingo.

"No voy a entrar en detalles sensibles de inteligencia sobre lo que hemos visto sobre el terreno en Irán, pero hemos visto mucho, y estoy muy seguro de que hemos retrasado considerablemente el desarrollo de un arma nuclear, y ese era el objetivo de este ataque… ‘Gravemente dañado’ contra ‘destruido’: no estoy seguro de cuál es la diferencia. Lo que sabemos es que retrasamos considerablemente su programa nuclear", añadió.

Es decir, no sería difícil mover de ubicación el uranio enriquecido si en días anteriores al ataque, ya que, "una vez enfriado, se almacena en forma de polvo en grandes cilindros, similares a un calentador de agua", de acuerdo con el Financial Times. Trump amenazó con precisamente atacar sus instalaciones nucleares.

IAEA Director General @RafaelMGrossi addressed the Board of Governors this morning at an emergency meeting regarding the situation in Iran. pic.twitter.com/lqVr07Sqg7

— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 23, 2025